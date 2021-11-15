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Ни одного нардепа, но колют всех: как Рада открыла вакцинацию на карантине – фото, видео

Репортаж
Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров
15 ноября, 14:20
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Мы решили сами проверить, какая очередь на прививку и приходили ли депутаты
Недалеко от Рады открылся центр вакцинации. Коллаж "Сегодня"
Недалеко от Рады открылся центр вакцинации. Коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня в отеле "Национальный", что недалеко от Верховной Рады, открылся центр вакцинации от COVID-19, где могут сделать прививку все желающие. "Сегодня" побывали там и посмотрели, как проходит процесс и были ли там депутаты.

Отметим, что центр вакцинации Верховная Рада открыла совместно с Минздравом. Как рассказывал сегодня спикер парламента Руслан Стефанчук, если в "Национальном" будет большая очередь, то дополнительно такой пункт вакцинации откроют и в соседнем отеле "Киев".

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Но, как мы уже убедились, не то что аншлага в "Национальном" не было, там было практически пусто.

Новый пункт вакцинации под боком у депутатов. Фото: Дмитрий Гордийчук

Медицинский персонал рассказал нам, что в этом центре вакцинации делают прививку вакцинами CoronaVac и Pfizer. С самого утра прививки сделали лишь 19 человек. Препараты можно выбрать по желанию: CoronaVac вкололи 13 желающим, а Pfizer – шести.

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На вопрос нашего корреспондента, был ли на вакцинации хоть один народный депутат, на что медик ответила отрицательно.

Медперсонал больше отдыхает, чем работает и ждет украинцев на прививку.

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Врачи скучают. Фото: Дмитрий Гордийчук

Вот так принимают людей, которые не побоялись вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Дмитрий Гордийчук
Фото: Дмитрий Гордийчук

Карантин в Раде

Народные депутаты 2 ноября приняли постановление о введении в парламенте карантина. Новые правила предусматривают, что в здание Рады теперь можно будет войти только с сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Нардеп от "Слуги народа", глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказывал, что сейчас количество депутатов, кто не сделал прививку от коронавируса, составляет порядка 40%.

Отметим, что сейчас в Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.

Ситуация в стране

  • 9 ноября стало известно, что в Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы 7 сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Трое из них – работники аппарата КГГА и еще четверо – работники департаментов.
  • В Украине с 8 ноября начали отстранять сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. На сегодняшний день в городах на работу не вышли более 1000 работников.
  • Во всех районах Киева усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях красной зоны. Об этом сообщает КГГА.

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