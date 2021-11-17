Нет оптимизма по Донбассу, но готовы воевать: что думают украинцы спустя 7 лет после Евромайдана

Как изменились мысли украинский граждан за 7 лет после Революции Достоинства

Владимир Путин спровоцировал желание украинцев отдалиться от России. Фото: коллаж "Сегодня"

В это воскресенье, 21 ноября – День достоинства и свободы. Именно в этот день начался роковой Евромайдан, который радикально сменил курс страны и заставил многих переосмыслить происходящее. Сайт "Сегодня" решил узнать, насколько отличаются мнения украинцев "образца 2014 года" и сегодняшних.

Если кратко: более половины поддерживают вступление Украины в Европейский союз и НАТО. При этом все больше украинцев отдаляются от России, а молодежь готова с оружием в руках отстаивать суверенитет и европейское будущее страны. А теперь – к конкретным цифрам.

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Более 50% за ЕС и НАТО

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-9 ноября, вступление Украины в НАТО поддерживают 58% украинцев, против выступили 35% опрошенных. За присоединение к ЕС готовы отдать голоса 62% граждан Украины, при этом 32% украинцев не желают интеграции в Европу.

Присоединения к ЕС больше хотят жители западных и центральных регионов Украины, меньше – жители восточных областей, в которых поддерживают вступление в ЕС и НАТО менее половины граждан.

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Возникло желание вступить в НАТО

Как свидетельствует динамика поддержки вступления в НАТО группы "Рейтинг", сейчас присоединения к Североатлантическому альянсу хотят больше всего украинцев с марта 2014 года.

Желание присоединения Украины к Альянсу среди граждан страны начало увеличиваться после начала вооруженного конфликта на Донбассе. Так, если в 2012 году идею вступления в НАТО поддерживали лишь 13% украинцев, то в мае 2014-го сторонников объединения с Альянсом было уже 33%, в декабре 2014 года – 44%, а в ноябре 2015-го – 46%. В ноябре 2021-го – 62%.

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Ухудшилось отношение к России

С 2014 года убежденность в том, что окончание конфликта на Донбассе зависит главным образом от России, пришла к подавляющему большинству граждан Украины. По данным Харьковского института социальных исследований (ХИСИ) и Центра прав человека ZMINA, решающей ролью России в прекращении войны на востоке Украины считают 67,2% украинцев, в деоккупации Крыма – 64,5%.

Молодежь может взяться за оружие

К слову, украинцы сомневаются, что конфликт на Донбассе разрешится в ближайшее время. Многие граждане, в том числе и молодежь, не исключают вероятность полномасштабной войны с Россией.

Согласно результатам опроса сервиса Liberty Report, проведенного на заказ программы "Свобода слова Савика Шустера", в Украине 65% подростков, возрастом 16 –18 лет, уверены, что их поколению придется воевать за Украину. При этом, как отмечают авторы опроса, и мужчины, и девушки "одинаково воспринимают опасность".

В разрезе регионов больше всего тех, кто считает, что им придется воевать – в центральной Украине (70%). На юге таких – 59%, на западе – 67%, на востоке – 59%.

Украинцы хотят жить, как в Европе и быть защищенными

Политолог Светлана Кушнир считает, что еще одним фактором, повлиявшим на желание украинцев вступить в ЕС и НАТО стал безвиз.

"В 2017 году ЕС ввел безвизовый режим для въезда граждан Украины в европейские страны. Многие украинцы получились возможность увидеть, как живут европейцы. Все мы надеемся, что после вступления в ЕС, наш уровень жизни станет таким же высоким, как в Европе", – объясняет нам Кушнир.

Политолог также отмечает, что украинцы также возлагают надежды на НАТО, полагая, что Альянс мог бы защитить Украину от вторжения России на Донбасс.

"Конечно, такие надежды маловероятны, но украинцы – романтичная нация. Мы любим верить в лучшее", – резюмировала Кушнир.

Светлана Кушнир: "Мы надеемся, что после вступления в ЕС, наш уровень жизни станет таким же высоким, как в Европе" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что помимо стремления в НАТО нужно учитывать, что Североатлантический альянс может оказаться неэффективным блоком, от которого откажется даже Европа.

Также мы информировали, что для Украины постепенно открываются двери различных мероприятий, которые проводит Организация Североатлантического договора (НАТО). Впервые в истории нашей страны мы будем участвовать в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений, куда допускаются исключительно члены Альянса.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако "не завтра".

Ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Украине еще далеко до вступления в НАТО и Европейский Союз – на это может понадобиться до 20 лет.