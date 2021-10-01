Не все на поезде? Люксовые авто под гостиницей "Слуг народа" в Трускавце удивили местную прессу (фото, видео)

Территория отеля Rixos занята дорогими, тонированными машинами

Часть депутатов, вероятно, решили приехать на личных авто. Фото: коллаж "Сегодня"

К отелю Rixos Prykarpattya в Трускавце, где в пятницу, 1 октября проходит съезд депутатов фракция "Слуга народа", прибыли десятки иномарок премиум класса. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Несмотря на то, что большинство участников партийного съезда добирались в город на поезде, часть депутатов, вероятно, решили приехать на личных авто. Также, возможно, что машины принадлежат другим постояльцам и гостям отеля. Парковка гостиницы заставлена люксовыми седанами и внедорожниками.

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Так, наш корреспондент заметил несколько Mercedes GLS, BMW X5, Audi Q7, Audi A6 и А7, Volkswagen Touareg, Toyota Prado, Range Rover Sport, Lexus ES, Infiniti QX и другие престижные иномарки. Судя по регионам, указанным на номерных знаках, автомобили приехали не только из столицы, но также из Житомира, Харькова и Херсона.

Издание "Высокий замок" информирует, что в гостиницу, где будет мероприятие, сейчас невозможно попасть. Людей на территорию не пускают правоохранители.

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"Все, что удалось увидеть журналистам, – это дорогие тонированные машины, въезжающие на территорию отеля", – сообщает издание.

Журналисты также заметили главу правоохранительного комитета Верховной Рады Сергея Ионушаса, который приехал на своем "Порше", и нардепа Роксолану Пидласу на "Тойоте".

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Трускавец-2 для "слуг народа"

Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya , а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно. Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте , поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

, поскольку считают, что времени уже осталось не так много. Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары" , а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.

, а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет. Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.

Как мы писали, в поезде "Киев-Трускавец" случился казус – журналисты и депутаты не поделили места и первым пришлось переселиться в другой вагон.