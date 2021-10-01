Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Не все на поезде? Люксовые авто под гостиницей "Слуг народа" в Трускавце удивили местную прессу (фото, видео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
1 октября, 18:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Территория отеля Rixos занята дорогими, тонированными машинами
Часть депутатов, вероятно, решили приехать на личных авто. Фото: коллаж "Сегодня"
Часть депутатов, вероятно, решили приехать на личных авто. Фото: коллаж "Сегодня"

К отелю Rixos Prykarpattya в Трускавце, где в пятницу, 1 октября проходит съезд депутатов фракция "Слуга народа", прибыли десятки иномарок премиум класса. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Несмотря на то, что большинство участников партийного съезда добирались в город на поезде, часть депутатов, вероятно, решили приехать на личных авто. Также, возможно, что машины принадлежат другим постояльцам и гостям отеля. Парковка гостиницы заставлена люксовыми седанами и внедорожниками.

Реклама

Так, наш корреспондент заметил несколько Mercedes GLS, BMW X5, Audi Q7, Audi A6 и А7, Volkswagen Touareg, Toyota Prado, Range Rover Sport, Lexus ES, Infiniti QX и другие престижные иномарки. Судя по регионам, указанным на номерных знаках, автомобили приехали не только из столицы, но также из Житомира, Харькова и Херсона.

Издание "Высокий замок" информирует, что в гостиницу, где будет мероприятие, сейчас невозможно попасть. Людей на территорию не пускают правоохранители.

Реклама

"Все, что удалось увидеть журналистам, – это дорогие тонированные машины, въезжающие на территорию отеля", – сообщает издание.

Журналисты также заметили главу правоохранительного комитета Верховной Рады Сергея Ионушаса, который приехал на своем "Порше", и нардепа Роксолану Пидласу на "Тойоте".

Реклама

Читайте также:

"Мы скидывались, но не на самолет": "слуги народа" уже в Трускавце (видео)

Трускавец-2 для "слуг народа"

  • Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.
  • Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.
  • Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.
  • Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.

Как мы писали, в поезде "Киев-Трускавец" случился казус – журналисты и депутаты не поделили места и первым пришлось переселиться в другой вагон.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

55 930

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять