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На чем летит Порошенко в Украину и сколько стоит билет – фото

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16 января, 17:05
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Стоимость билета на рейс, которым прилетит пятый президент, составляет от 179 злотых
Петр Порошенко.
Петр Порошенко. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко прилетает в Украину 17-го января рейсом из Варшавы.

Об этом сообщил сам пятый президент, опубликовав видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому и анонсировав возвращение в Украину.

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На сайте аэропорта "Жуляны" указывается, что самолет компании Wizz Air из Варшавы прилетает в 09:10:

На официальном сайте Wizz Air говорится, что стоимость билета на данный рейс составляет от 179 злотых (1 258,88 грн):

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При этом цены варьируются от 179 злотых (1 258,88 грн, без багажа) до 453 злотых (3 185,89 грн, с багажом):

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Также указана марка самолета – Airbus A321neo – это самый крупный представитель нового семейства самолетов Airbus A320neo разработки европейского концерна Airbus. Лайнер представляет собой глубокую модернизацию популярного пассажирского авиалайнера Airbus A321 с двигателями нового поколения и более крупными законцовками крыла (шарклетами).

Airbus A321neo производятся серийно и эксплуатируются в авиакомпаниях с апреля 2017 г.:

Порошенко в эконом-классе

Пятый президент не раз был замечен на разных рейсах в эконом-классе. Например, Петра Порошенко заметили на рейсе в салоне эконом-класса, направляющимся в Харьков.

При этом российский режиссер Илья Хржановский сообщил, как видел в салоне самолета эконом-класса Петра Порошенко:

"Я верю во всю эту историю демократическую, и в то, что власть сменяема. Я летел в самолете и видел, как в экономкласс входит Порошенко. В России это невозможно", – отметил Хржановский.

Но бывают и чартеры

Радио Свобода показала, как пятый президент летал на тайный отдых на Мальдивы именно на чартерном рейсе Falcon 7X. Перелет Киев-Мале-Киев с учетом пребывания самолета на Мальдивах в течение 7 дней стоит 154 000 евро. Или перелет Киев-Мале, Мале-Киев с возвращением самолета через 7 дней – 119 тысяч евро.

Но был и АН-148

Также тогда еще президент Петр Порошенко в 2015 году отдал предпочтение самолету отечественного производства – Ан-148. Именно на самолете этого типа с бортовым номером UR-UKR он совершил визит в Эр-Рияд 24 января.

Подозрение пятому президенту

  • 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • 29 декабря в партии Порошенко прошли обыски. Руководитель центрального штаба ЕС Александр Турчинов рассказал, что и у кого искали силовики.
  • Кроме этого, 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко.

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