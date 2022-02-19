"Картинка ужаса войны": зачем боевики "ЛДНР" изображают обострение на Донбассе и причем тут Мюнхенская конференция

Накануне поездки Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности на Донбассе началась внезапная эскалация

Демонстративная эвакуация и обстрелы на Донбассе могли быть организованы Кремлем для срыва выступления Зеленского в Мюнхене. Фото: коллаж "Сегодня"

Обострение ситуации на Донбассе, эвакуация жителей ОРДЛО, сообщения о взрывах и обстрелах вызвало резонанс в Украине, России и на Западе. Вторые сутки ЧП на Востоке Украины обсуждают политики и СМИ. Многие задаются вопросом – является ли эскалация конфликта началом полномасштабной войны или же это очередная провокация Кремля? Сайт "Сегодня" выяснил ответы на эти вопросы, а также узнал, почему обстановка накалилась накануне участия президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности.

Эвакуация без вещей и подходящего транспорта

Вечером 18 февраля в фейковых "ДНР" и "ЛНР" заявили об экстренной эвакуации жителей "республик" в Россию, включили сирены и призвали "граждан" браться за оружие. По словам лидеров ОРДЛО, ВСУ планировали "провокации на линии соприкосновения" и "глубокий прорыв вглубь".

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Вскоре СМИ и Telegram-каналы начали публиковать видео, на которых было видно, как на границе с Россией выстроились колонны автомобилей, а пенсионеры и дети садились в автобусы. Правда автобусы больше напоминали маршрутки, потрепанный вид которых, вызывал сомнения в технической возможности доставки пассажиров не то, чтобы до границы с Россией, но даже до соседнего квартала.

Жителей "ЛДНР" эвакуировали на старых маршрутках. Фото: facebook.com/romanova75

Не меньшее удивление вызывали и сами пассажиры. Довольно странно, что большинство из людей, покидавших свою родину и уезжавших в другую страну на неопределенный период времени, садились в транспорт без чемоданов и больших сумок. Лишь единицы держали в руках небольшие рюкзаки и пакеты, а основная масса не имела даже минимальной ручной клади.

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Во время эвакуации у многих жителей "ЛДНР" даже не было ручной клади

Испуганные дети на ТВ и фейковые взрывы

Также транслировались ролики, показывающие пенсионеров и школьников на автовокзалах, испуганных детей на фоне завывающей сирены, многодетную мать, рассказывающую журналистам о том, как она боится того ужаса, который происходит на Донбассе. Тем временем обстановка в ОРДЛО накалялась.

СМИ показывали автобусы с пенсионерами, женщинами и детьми

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Сначала появилось сообщение о взрыве в центре Донецка автомобиля УАЗ, принадлежавшего начальнику "народной милиции" "ДНР" Денису Синенкову. Сам он не пострадал. Позже в соцсетях сообщили, что в Луганске произошел взрыв на газопроводе, после чего загорелся якобы трубопровод "Дружба".

Так выглядит сейчас место ЧП. Фото: Инсайдер UA/Telegram

Однако стоит отметить, что данный трубопровод находится далеко от территории "ЛДНР". Маршрут "Дружбы" через Украину пролегает через центральные и западные области, а на границе разграничивается на два потока "Дружба-1" в Словакию и "Дружба-2" в Венгрию.

На месте ЧП работают спасатели и представители СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздно вечером пресс-служба компании "Луганскгаз" сообщила о еще одном взрыве, из-за чего началось большое возгорание на газопроводе в районе Малой Вергунки. Однако в сети данное сообщение назвали фейком, так как о подобном взрыве в том же месте боевики сообщали год назад. Это не был целенаправленный подрыв, тогда никто не пострадал.

В ночь на 19 февраля в "ДНР" заявили о минометном обстреле Докучаевска, в результате которого был поврежден Южно-Донбасский водовод, который питает водой более десятки городов и поселков по двум сторонам от линии соприкосновения.

Под обстрел боевиков попала насосная станция / Фото: Коллаж: Сегодня

Тем временем в КП "Вода Донбасса" заявили, что Южно-Донбасский водовод обстреляли сами боевики.

"В результате повреждены два трансформатора, почти 50 населенных пунктов остались без воды", – информирует пресс-служба ведомства.

Что заявили в ООС и СНБО

В свою очередь в штабе Операции объединенных сил Украины заявили, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ и нагнетания ситуации.

"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента состоялся брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова и вице-премьер министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Представители украинской власти опровергли заявления главарей "ЛДНР" о планах наступления ВСУ и подчеркнули – жизнь украинских граждан является главным приоритетом.

"Учитывая, что на временно оккупированных территориях находятся украинские граждане никаких предпосылок для силового сценария быть не может. Если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди мирного населения. Такого приказа быть не может", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина ни в коем случае не должна вестись на провокации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Попытка срыва визита Зеленского в Мюнхен

Политолог Алексей Якубин предполагает, что демонстративная эвакуация и обстрелы на Донбассе были искусственно созданы Россией для срыва поездки президента Украины на Мюнхенскую конференцию безопасности.

"Даже во времена наибольшего напряжения и активных боевых действий на Донбассе в 2014-2015 годах не проводилась эвакуация населения и не было такого количества сообщений о взрывах стратегических объектов. И вдруг, накануне поездки Зеленского в Мюнхен, в "ЛДНР" началось внезапное обострение", – обращает внимание политолог.

Алексей Якубин: "Накануне поездки Зеленского в Мюнхен, в "ЛДНР" началось внезапное обострение" / Фото: Facebook

Якубин также отмечает, что то, о чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции явно не понравится Кремлю.

"Президент Украины продемонстрировал новый подход к западным союзникам. В Мюнхене он уже не просил, а требовал новых гарантий безопасности, в том числе и созыва гарантов Будапештского меморандума, обещавших Украине безопасность в обмен на ядерное разоружение нашей страны. Участники Мюнхенской конференции во многом поддержали Украину, что, конечно, не устраивает Москву. Вероятно, поэтому Россия и пыталась сорвать визит Зеленского", – говорит Якубин.

В Мюнхене Зеленский уже не просил, а требовал новых гарантий безопасности. Фото: АР

Принуждение к "Минску"

В то же время политолог Вадим Карасев отмечает, что после выступления Зеленского на Мюнхенской конференции, Россия может попытаться и здесь найти для себя выгоду.

"Москва может надеяться, что после конференции в Мюнхене Запад будет рекомендовать Зеленскому встретиться с главарями "ЛДНР" и выполнить Минские соглашения ради предотвращения большой войны. Но Зеленский сегодня демонстрирует, что Украина не собирается принимать российские ультиматумы. Присутствием в Мюнхене он также показывает, что ситуация на Донбассе контролируемая и не столь трагическая, какой ее показывают западные СМИ и российская пропаганда", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Украина не собирается принимать российские ультиматумы" / Фото: Facebook

Политолог Руслан Бортник также считает, что главная цель Росси – при помощи демонстративного "обострения" на Донбассе принудить Украину к выполнению Минских соглашений, но никак не начать большую войну.

"Это всего лишь создание картинки ужаса войны и гуманитарного кризиса, как элемент шантажа и давления на Запад и Украину", – подытожил эксперт.

Руслан Бортник: "Россия пытается принудить Украину к выполнению Минских соглашений" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" информировал, что Россия не только не отводит свои войска, но и продолжает их переброску к границе с Украиной. За последние несколько дней переброшено еще 7 тыс. военных.

Так же мы сообщали, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, атака на Украину может начаться в любой момент.