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Как Москва через "ЛНР" пытается уберечь Медведчука от СИЗО

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
28 октября, 06:51
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Отказ Украины от предложения "ЛНР" сыграет на руку России
Россия ищет варианты, как избавить Медведчука от обвинений в госизмене. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия ищет варианты, как избавить Медведчука от обвинений в госизмене. Фото: коллаж "Сегодня"

В самопровозглашенной "Луганской народной республике" хотят привлечь к решению конфликта на Донбассе главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука как опытного переговорщика. Сайт "Сегодня" выяснил, зачем на самом деле "ЛНР" понадобился украинский политик и чего добивается Россия.

О чем заявили в "ЛНР"

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных "ЛНР" Ольга Кобцева выступила с предложением заменить представителя Киева в гуманитарной подгруппе Галину Третьякову на Виктора Медведчука. По ее мнению, позиция Третьяковой является деструктивной.

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"С учетом переговорной позиции госпожи Третьяковой и учетом анализа ее работы в Верховной Раде Украины мы были склонны к тому, чтобы обратиться в адрес Украины с предложением заменить переговорщика госпожу Третьякову на господина Медведчука. Это связано с тем, что за время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги", – сказала представитель "ЛНР".

Ольга Кобцева: "Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком". Фото: lug-info.com
Ольга Кобцева: "Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком". Фото: lug-info.com

Кобцева также напомнила, что в июне 2019 года представители "ДНР" и "ЛНР" в качестве жеста доброй воли передали Медведчуку четырех украинских граждан, удерживавшихся в "Республиках" в связи с конфликтом на Донбассе.

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Иммунитет от уголовного преследования

Политолог Сергей Быков уверен, что таким образом, через предложение "ЛНР", Россия хочет создать Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом из-за подозрения в госизмене, иммунитет от уголовного преследования в Украине.

"Россия ищет варианты, как избавить Медведчука от обвинений в госизмене и судебных тяжб. Учитывая, что представители "Л/ДНР" входят в состав российской делегации в Трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе, становится понятно, что "ЛНР" в данном случае выступает рупором Кремля", – говорит "Сегодня" эксперт.

Сергей Быков: " Россия хочет создать Медведчуку иммунитет от уголовного преследования в Украине"
Сергей Быков: " Россия хочет создать Медведчуку иммунитет от уголовного преследования в Украине" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Игорь Петренко.

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"Россия хочет повысить статус Медведчука, направляя акцент на то, что он является не преступником, а эффективным переговорщиком. В Кремле, как и в "Л/ДНР", постоянно обращают внимание на то, сколько людей Медведчук смог освободить из плена. Но на самом деле Медведчуку шли навстречу, так как он действовал в интересах России", – говорит нам Петренко.

Временная лояльность в обмен на свободу Медведчука

В то же время политолог отмечает, что если Медведчук войдет в состав гуманитарной подгруппы от Украины, то вполне возможно, что позиция России станет более конструктивной.

"Таким образом Россия предлагает обмен. Вы нам – Медведчука, а мы пойдем на уступки по ряду вопросов. Например, по обмену пленными или разведению войск. Вероятно, контакт России с Медведчуком будет лучше, чем с Третьяковой, но это даст лишь краткосрочный положительный результат. После незначительных уступок Россия снова вернется к жесткой позиции. Тем временем Медведчук будет уже на свободе", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Россия предлагает обмен. Вы нам – Медведчука, а мы пойдем на уступки по ряду вопросов"
Игорь Петренко: "Россия предлагает обмен. Вы нам – Медведчука, а мы пойдем на уступки по ряду вопросов" / Фото: Facebook

Политолог Быков считает предложение "ЛНР" о подключении к переговорному процессу Виктора Медведчука – неприемлемым для Украины.

"ЛНР" предлагает привлечь Медведчука к переговорам представителем украинской стороны. На самом деле он будет в этом процессе представителем России", – уверен политолог.

Ответ России Зеленскому и хитрый ход

К слову, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский в комментарии телеканалу ICTV заявил о возможном обмене Виктора Медведчука на украинских граждан в России.

"Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, к примеру (скажем так, вполне возможно), то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины", – сказал Зеленский, добавив, что Россия прямо не заявляла свои требования "оставить Медведчука в покое".

Владимир Зеленский: "Если бы Россия подтвердила, что у Медведчука есть гражданство РФ, то мы бы рассмотрели обмен Медведчука на граждан Украины"
Владимир Зеленский: "Если бы Россия подтвердила, что у Медведчука есть гражданство РФ, то мы бы рассмотрели обмен Медведчука на граждан Украины" / Фото: REUTERS

Политолог Вадим Карасев считает, что предложение привлечь Медведчука к переговорному процессу по Донбассу является "ответкой" Кремля на заявление Зеленского.

"Симметричное отзеркаливание. Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных. Кремль в ответ – давайте менять Медведчука на мир. Очень хитрый ход", – говорит "Сегодня" политолог.

Эксперт отмечает, что Украина не согласится с предложением "ЛНР" и отказ сыграет на руку России.

"У России появится повод заявить, что Украина не хочет мира на Донбассе", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "У России появится повод заявить, что Украина не хочет мира на Донбассе"
Вадим Карасев: "У России появится повод заявить, что Украина не хочет мира на Донбассе" / Фото: Facebook

Что инкриминируют Медведчуку

Виктор Медведчук подозревается в государственной измене, нарушении законов войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году подозреваемые, среди которых и Медведчук, вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам информации, содержащей гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через украинский банк с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова объявила, что расследование дела Медведчука завершено – идет подготовка к рассмотрению его в суде по сути.

8 октября Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

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