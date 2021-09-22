Из КВН в помощники президента – что известно о Сергее Шефире, в которого стреляли из автомата

Сергея Шефира называют одним из самых близких друзей Владимира Зеленского, однако недавно между ними произошла ссора

В автомобиль Сергея Шефира попало более десяти пуль, в водителя - три. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области неизвестные злоумышленники расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате инцидента ранения получил водитель машины, сам чиновник не пострадал.

3 из 10 пуль попали в водителя

В целом в автомобиль Шефира попало более десяти пуль, в водителя – три. В Офисе президента уже назвали инцидент попыткой демонстративного убийства. Как ведется расследование покушения на первого помощника Зеленского, кем могут быть исполнители, организаторы и заказчики – читайте на сайте "Сегодня".

Что известно о Сергее Шефире

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Сергея Шефира считают одним из самых близких людей президента, которому он доверяет даже больше, чем главе своего Офиса Андрею Ермаку. Депутаты от "Слуги народа" рассказывали журналистам, что считают первого помощника президента "закрытым человеком с узким кругом доверенных лиц" и буквально не понимают, чем тот занимается, кроме "общения с олигархами".

Как сообщало издание Украинская правда, в августе текущего года между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже вывез вещи из Офиса и демонстративно не появлялся на Банковой.

Отмечалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак сумел постепенно свести к нулю влияние на президента Владимира Зеленского его ближайших друзей (даже такого близкого друга как Сергей Шефир – человека, с которым Зеленский прошел весь путь от создания "Квартала 95" до президентства) и действительно стать абсолютно незаменимым человеком возле президента.

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"Публичным признаком того, что Шефир потерял вес, стала отставка Авакова, которого тот защищал до последнего", – информировало издание.

Правда, сейчас Сергей Нахманович продолжает работать на своей должности первого помощника президента.

Сергея Шефира называют одним из самых близких друзей Владимира Зеленского. Фото: EPA-EFE

Личная жизнь

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Сергей Шефир женат. Жена – Лариса Николаевна Шефир. У супругов есть сын Никита Шефир, работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.

Сын Сергея Шефира Никита работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя. Фото: instagram.com/nick_shef

Бизнес с Зеленским

В течение трех месяцев, с марта по май 2019 года, президент Владимир Зеленский передал доли в компаниях двум соратникам и партнерам. Первому помощнику президента Сергею Шефиру отошли доли Зеленского в восьми компаниях. Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру, перешли доли в двух компаниях.

Смена собственников – номинальная, рассказывал журналистам Сергей Шефир. По его словам, доли в бизнесе перешли по договоренности и вернутся к Владимиру Зеленскому по окончании пятилетнего президентского срока.

Из декларации президента Зеленского известно, что у него в общей собственности с братьями Шефирами есть квартира в Киеве площадью 254,5 кв. м. Также у Сергея Шефира с Зеленским есть квартира в столице площадью 198,6 кв. м.

Из шоу-бизнеса в Офис президента

Сергей Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. Закончил Криворожский горнорудный институт по специальности "Подземная механика".

Начинал свой творческий путь с игр КВН, где был не только участником, но и автором текстов для известных команд Высшей лиги начала "нулевых". Играл в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".

Осенью 1995 года Сергей и его старший брат Борис уже были успешными авторами и организовывали в Кривом Роге фестиваль КВН, они же пригласили будущего президента Украины Владимира Зеленского в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".

Сергей Шефир писал вместе с братом Борисом Шефиром для таких команд, как КВН "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" (Чемпион СНГ), "95-й квартал", "Сборная ХХ века", "Сборная ХХI века". Братья Шефиры были редакторами лиг АМиК, выпускали передачу "Планета КВН".

В 2003 году лидеры команды "95 квартал" – братья Шефиры и Владимир Зеленский – приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".

Сергей Шефир является соавтором популярных телевизионных проектов. Входит в состав авторской группы "Три Э", Студии Квартал 95. Соавтор шоу "Вечерний квартал".

Сергей Шефир являлся одним из лидеров предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы работы главы государства.

Сергей Шефир, Владимир Зеленский и Борис Шефир. Фото: svat.tv

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По авто выпустили более 10 пуль.

В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".