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Игорь Терехов: Нормализация отношений с Россией дала бы многое Украине и Харькову

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
26 октября, 18:35
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Без решения вопросов Крыма и Донбасса, нормализации отношений с РФ не может быть, считает Терехов
Игорь Терехов хотел бы, чтобы отношения с Россией нормализовались, но сейчас это невозможно. Фото: коллаж "Сегодня"
Игорь Терехов хотел бы, чтобы отношения с Россией нормализовались, но сейчас это невозможно. Фото: коллаж "Сегодня"

Кандидат в мэры Харькова, действующий и.о. городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов считает, что для Украины была бы выгодна нормализация отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе KishkiNa.

"Я очень хочу, чтобы у нас действительно нормализовались отношения с Российской Федерацией и было бы на самом деле это очень хорошо. Это дало бы очень много для Украины и для Харькова", – заявил Терехов.

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В то же время он отметил, что сейчас процесс нормализации отношений с РФ невозможен из-за аннексии Россией Крыма и ее участием в конфликте на Донбассе.

"Крым, Донецк, Луганск. Без решения этих вопросов нормализации отношений не может быть. Безусловно, они должны освободить, это же территориальная целостность Украины. Без решения этих вопросов – как можно подходить к решению других?" – сказал харьковский градоначальник.

Терехов также добавил, что сожалеет о том, что у Украины сегодня нет Крыма, Донецка и Луганска, и с этими территориями прервана связь. На вопрос журналистки, является ли Россия агрессором, Терехов ответил: "Да".

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Ранее сайт "Сегодня" изучил предвыборную кампанию Игоря Терехова и выяснил, как кандидат проводит агитационную работу, кто составляет его электорат и на что он делает ставки.

Также мы информировали о том, как конкурент Игоря Терехова Михаил Добкин планирует победить на выборах мэра Харькова за счет проблем с COVID-19 и бывшей дружбы с Геннадием Кернесом.

Кроме того, мы выясняли, почему пропрезидентская партия "Слуга народа" проигнорировала состязание за кресло главы Харькова и были ли у нее шансы одержать победу на выборах.

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