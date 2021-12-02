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"Госпереворот" в "Слуге народа": чем закончится раскол монобольшинства в Раде

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
2 декабря, 05:24
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Президентской фракции предстоит пройти "проверку на прочность" в 2022 году
Эксперты посчитали, сколько депутатов должны выйти из "Слуги народа", чтобы поставить под угрозу коалицию / Коллаж "Сегодня"
Эксперты посчитали, сколько депутатов должны выйти из "Слуги народа", чтобы поставить под угрозу коалицию / Коллаж "Сегодня"

Во фракции монобольшинства все меньше и меньше депутатов. Ранее руководство политсилы исключило из состава "Слуги народа" нардепа Людмилу Буймистер, за ней указали на выход Артему Дмитруку. Во вторник, 30 ноября, заявление на выход из состава "слуг народа" подал Роман Соха. Первый мажоритарщик, который добровольно покинул команду президента Владимира Зеленского в парламенте. В кулуарах парламента сразу появились слухи о "последователях" Сохи, которые также готовятся на выход. Готовится ли так называемый "госпереворот" в президентской фракции?

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Коллеги поддержали за смелый поступок

Избранный по запорожскому округу нардеп от "Слуги народа" Роман Соха в эксклюзивном интервью нашему изданию признался, что его решение покинуть фракцию поддержали многие коллеги.

"Очень много людей из "Слуги народа" подходили, жали руку, говорили, что молодец, что смелый поступок. То есть, я вижу, что очень многие видят те вещи, которые сегодня происходят. Да, может, они скованны какими-то там обстоятельствами. Возможно, люди, которые прошли в парламент по спискам, не могут выразить свою позицию более откровенно. Но отклик на поддержку моих действий, тем более, что у меня сухой фактаж, есть. И "слуги", которые в этом всем уже два года, у которых в регионах похожие ситуации, прекрасно понимают, о чем я говорю", — сказал политик.

Вместе с тем, в беседе с журналистом, Соха ответил, что не знает, сколько еще "слуг" могут подать заявлений. Не взялся он и говорить о ком-то из коллег по межфракционному объединению "Разумная политика", мол, не нужно нагнетать ситуацию.

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Соха: "Подходили, жали руку, говорили, что молодец, что смелый поступок" / Фото: пресс-служба "Слуги народа"
Соха: "Подходили, жали руку, говорили, что молодец, что смелый поступок" / Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Не первый и не последний

Вместо него политические карты приоткрыл учредитель МФО и бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Политик намекнулна то, что выход их "слуг" может стать тенденцией:

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"Я думаю, этот показатель будет увеличиваться. Людей, которые понимают, куда движется страна, становится все больше не только на улицах, но и в стенах Верховной Рады", – ответил Разумков журналистам.

Кроме того, экс-спикер уточнил, что в его объединение входит девять народных депутатов, избранных на мажоритарных округах. И все они, как гласит Конституция, имеют право добровольно покинуть фракцию без ущерба для мандата народного депутата.

Разумков: "Я думаю, этот показатель будет увеличиваться"
Разумков: "Я думаю, этот показатель будет увеличиваться" / Фото: Facebook

Парламентская арифметика

Политический консультант Александр Антонюк подсчитывает количество депутатов, которые после всех перипетий остались в составе монобольшинства:

"Сейчас есть 243 депутата. Минус 10 берем, которые вместе с Сохой входят в "Разумную политику" – это 233. Ну и если там выйдет после этого еще 8 депутатов-мажоритарщиков, условно, то шансы того, что монобольшинства может де-факто не быть, чрезвычайно высокие".

Антонюк добавляет, что фракция Зе может пойти на объединение с депутатским группами, чтобы не допустить внеочередные выборы. Поскольку отсутствие коалиции – одна из причин для перевыборов в парламент.

"Мы видим, как сейчас политическая ситуация меняется. Если когда-то волна "слуг народа" была мощной, то сейчас они теряют популярность. Поэтому для предупреждения досрочных выборов я не исключаю вероятную коалицию. Например, вхождение групп "За будущее" и "Доверие" для того, чтобы увеличить их численность. Если мы говорим, что это не последний выход мажоритарных депутатов, я предполагаю, что монокоалиция сейчас действительно в зоне риска, – сказал сайту "Сегодня" эксперт.

Антонюк: "Монокоалиция сейчас действительно в зоне риска" / Фото: 4studio.com.ua
Антонюк: "Монокоалиция сейчас действительно в зоне риска" / Фото: 4studio.com.ua

Минус полсотни "слуг" за год

В том, что ряды "Слуги народа" поредеют, не сомневается политолог Руслан Бортник. В комментарии журналисту "Сегодня" он дает неутешительный для фракции прогноз:

"Я думаю, что таких депутатов, которые в ближайший год могут выйти из фракции, может быть человек 50-70. В общей сложности сегодня во фракции "Слуга народа" ядро, которое ориентируется на президента, составляет 80-100 человек, не больше. Другие депутаты себя чувствуют, скажем так, отдаленными от реальной власти. Они ориентируются преимущественно на другие центры влияния внутри фракции, вне ее, в регионах, в бизнес-группах. И большая половина фракции – это попутчики, а не союзники Офиса президента".

Бортник: "Депутатов, которые в ближайший год могут выйти из фракции, может быть человек 50-70" / Фото: replyua.net
Бортник: "Депутатов, которые в ближайший год могут выйти из фракции, может быть человек 50-70" / Фото: replyua.net

А еще Бортник говорит, что кризис будет усиливаться, если возникнет перспектива досрочных выборов. А в таком случае уверен политолог, "Слуга народа" сможет привести в парламент от силы 100 человек.

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