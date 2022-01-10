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"Для нового Майдана нужны два условия": главные причины начала протестов в Украине в 2022 году

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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10 января, 06:07
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Оцениваем, какие причины могут заставить украинцев созывать масштабные митинги
Социально-экономическое положение, тарифы и реализация Минских соглашений могут стать причинами протеста в 2022 году / Коллаж "Сегодня"
Социально-экономическое положение, тарифы и реализация Минских соглашений могут стать причинами протеста в 2022 году / Коллаж "Сегодня"

Так уж повелось: если власть не слышит народ, народ выходит на улицу и говорит громче. Украинцам не привыкать собирать Майданы, если государственная верхушка сворачивает, по мнению граждан, не туда. Массовые протесты мы уже наблюдали в соседней Беларуси в 2020 году против режима Лукашенко, а теперь митинги по всей стране прокатились в Казахстане. Ожидают ли нашу страну массовые акции протеста в 2022-м году и что может спровоцировать недовольство людей?

Самые острые вопросы для украинцев

В 2021-м мы нередко наблюдали за уличными митингами по всей Украине. Люди собирались и бунтовали вследствие различных причин: перекрывали трасу из-за высоких тарифов на коммуналку, выходили на протест ФОПов против кассовых аппаратов, блокировали правительственный квартал из-за обязательной вакцинации, выдвигали требования главе государства перед важными переговорами по мирным вопросам и ставили ультиматумы ради отставки главы Офиса президента Андрея Ермака.

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В наступающем году, уверяют политологи, мятежные настроения не утихнут. По словам Руслана Бортника, основания для протестов есть.

"Общество в определенной степени взбудоражено и встревожено как возможным российским вторжением, так и энергетическим, пандемическим кризисом, низким социально-экономическим уровнем. Волна информационных скандалов и обвинений, начиная от офшоров и заканчивая "вагнергейтом", также создали кризис доверия между властью и патриотическим политическим сегментом, а также властью и силовым блоком", — сказал политолог в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

Бортник добавил, что для масштабных акций нужно два условия:

"Консолидация политических и экономических элит в организации протеста и поддержка или нейтральность западных партнеров в этом процессе. Если эти два фактора совпадут, тогда массовые протесты и новый Майдан вполне возможны", — прогнозирует эксперт.

Руслан Бортник перечислил несколько факторов, которые тревожат общество / Фото: analitikaua.net
Руслан Бортник перечислил несколько факторов, которые тревожат общество / Фото: analitikaua.net

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Уровень жизни и социальные гарантии

Политолог Игорь Рейтерович называет "Сегодня" один из триггеров, который может заставить украинцев выходить на протесты. Он связан с разными социально-экономическими моментами:

"Вряд ли ситуация в этом плане улучшится и с высокой вероятностью она ухудшится. Ибо очередные волны повышения цен на коммунальные тарифы, инфляция при не очень высоком уровне зарплат, пенсий и так далее будут сказываться. Плюс экономика никак не выйдет из стагнации, увеличивается количество безработных, и это, разумеется, будет толкать людей на более радикальные действия".

Игорь Рейтерович называет несколько факторов для протестов, среди них — социально-экономический / Фото: interfax.com.ua
Игорь Рейтерович называет несколько факторов для протестов, среди них — социально-экономический / Фото: interfax.com.ua

Энергетический кризис

Эту причину для народного недовольства следует вынести как отдельный подпункт. Если социальные выплаты власть худо-бедно повышает благодаря индексациихотя бы на несколько сотен гривен, ситуация с тарифами гораздо плачевнее. Об этом нашему изданию говорит политолог Андрей Золотарев. Но, по его словам, тарифные протесты будут носить преимущественно локальный характер:

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"Мы знаем, что на Майдан украинцы выходят за абсолютно рациональные вещи. Но отнюдь не за то, что является насущным жизненным. Не протестуют против тарифов, а выходят против очередной несправедливости, "зрады", обмана".

Андрей Золотарев говорит о возможных тарифных протестах локального характера / Фото: golos.ua
Андрей Золотарев говорит о возможных тарифных протестах локального характера / Фото: golos.ua

Военные действия на Донбассе, оккупация Крыма

Петренко также называет щекотливым для общества моментом решение мирного вопроса на востоке.

"Другой момент, который может привести к массовым акциям, при условии, если наши западные партнеры начнут давить на то, чтобы мы выполняли Минские соглашения в редакции Российской Федерации. Вопрос безопасности прежде всего, из него надо выходить, начинать и дальше двигаться в политическую часть. А если все же на Украину начнут давить, чтобы была исполнена сначала политическая часть, то это, конечно, будет преподноситься как огромная измена", — объясняет политолог.

Игорь Петренко настаивает на важности безопасностной части Минский соглашений перед политической
Игорь Петренко настаивает на важности безопасностной части Минский соглашений перед политической

Скандалы VIP-уровня

Имеются в виду те одиозные поступки и высказывания, которые позволяют себе первые особы государства. Власть может настолько "допечь" общество своими выходками, что ему не останется выхода, как демонстрировать уличный протест.

"Я думаю, какие-то политические выступления, которые будут касаться каких-то конкретных зашкваров представителей власти, очередных скандалов, которые будут возникать. Что-то вроде "вагнергейта", дела Трухина и многих других, которые у нас уже были", — говорит политолог Игорь Рейтерович.

Важна превентивная реакция власти

В случае постоянных кризисов и "шторма" по всем фронтам в Украине возможно даже соединение политического и экономического факторов протеста. Но тут какой есть важный момент: реагирует или не реагирует на это власть. Так считает политолог Алексей Якубин:

"По предыдущему году мы видим, что власть пыталась опередить протесты, связанные с тарифами, и поэтому появился меморандум, который инициировал президент с "Нефтегазом" и местной властью. Власть готова точечно абсорбировать или менять какие-то элементы политики. Например, в ситуации с антивакцинаторами. В итоге, кроме того, что людей стимулируют вакцинироваться с помощью определенных ограничителей, возникла "тысяча Зеленского".

Якубин уверяет, что протест может вспыхнуть, если власть на него вовремя не отреагирует. Чтобы этого избежать, Банковая должна улавливать настроение масс и заранее подавлять недовольство.

Алексей Якубин утверждает, что характер протестов зависит от того, реагирует или не реагирует на это власть
Алексей Якубин утверждает, что характер протестов зависит от того, реагирует или не реагирует на это власть

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