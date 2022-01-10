"Для нового Майдана нужны два условия": главные причины начала протестов в Украине в 2022 году

Оцениваем, какие причины могут заставить украинцев созывать масштабные митинги

Социально-экономическое положение, тарифы и реализация Минских соглашений могут стать причинами протеста в 2022 году / Коллаж "Сегодня"

Так уж повелось: если власть не слышит народ, народ выходит на улицу и говорит громче. Украинцам не привыкать собирать Майданы, если государственная верхушка сворачивает, по мнению граждан, не туда. Массовые протесты мы уже наблюдали в соседней Беларуси в 2020 году против режима Лукашенко, а теперь митинги по всей стране прокатились в Казахстане. Ожидают ли нашу страну массовые акции протеста в 2022-м году и что может спровоцировать недовольство людей?

Самые острые вопросы для украинцев

В 2021-м мы нередко наблюдали за уличными митингами по всей Украине. Люди собирались и бунтовали вследствие различных причин: перекрывали трасу из-за высоких тарифов на коммуналку, выходили на протест ФОПов против кассовых аппаратов, блокировали правительственный квартал из-за обязательной вакцинации, выдвигали требования главе государства перед важными переговорами по мирным вопросам и ставили ультиматумы ради отставки главы Офиса президента Андрея Ермака.

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В наступающем году, уверяют политологи, мятежные настроения не утихнут. По словам Руслана Бортника, основания для протестов есть.

"Общество в определенной степени взбудоражено и встревожено как возможным российским вторжением, так и энергетическим, пандемическим кризисом, низким социально-экономическим уровнем. Волна информационных скандалов и обвинений, начиная от офшоров и заканчивая "вагнергейтом", также создали кризис доверия между властью и патриотическим политическим сегментом, а также властью и силовым блоком", — сказал политолог в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

Бортник добавил, что для масштабных акций нужно два условия:

"Консолидация политических и экономических элит в организации протеста и поддержка или нейтральность западных партнеров в этом процессе. Если эти два фактора совпадут, тогда массовые протесты и новый Майдан вполне возможны", — прогнозирует эксперт.

Руслан Бортник перечислил несколько факторов, которые тревожат общество / Фото: analitikaua.net

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Уровень жизни и социальные гарантии

Политолог Игорь Рейтерович называет "Сегодня" один из триггеров, который может заставить украинцев выходить на протесты. Он связан с разными социально-экономическими моментами:

"Вряд ли ситуация в этом плане улучшится и с высокой вероятностью она ухудшится. Ибо очередные волны повышения цен на коммунальные тарифы, инфляция при не очень высоком уровне зарплат, пенсий и так далее будут сказываться. Плюс экономика никак не выйдет из стагнации, увеличивается количество безработных, и это, разумеется, будет толкать людей на более радикальные действия".

Игорь Рейтерович называет несколько факторов для протестов, среди них — социально-экономический / Фото: interfax.com.ua

Энергетический кризис

Эту причину для народного недовольства следует вынести как отдельный подпункт. Если социальные выплаты власть худо-бедно повышает благодаря индексациихотя бы на несколько сотен гривен, ситуация с тарифами гораздо плачевнее. Об этом нашему изданию говорит политолог Андрей Золотарев. Но, по его словам, тарифные протесты будут носить преимущественно локальный характер:

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"Мы знаем, что на Майдан украинцы выходят за абсолютно рациональные вещи. Но отнюдь не за то, что является насущным жизненным. Не протестуют против тарифов, а выходят против очередной несправедливости, "зрады", обмана".

Андрей Золотарев говорит о возможных тарифных протестах локального характера / Фото: golos.ua

Военные действия на Донбассе, оккупация Крыма

Петренко также называет щекотливым для общества моментом решение мирного вопроса на востоке.

"Другой момент, который может привести к массовым акциям, при условии, если наши западные партнеры начнут давить на то, чтобы мы выполняли Минские соглашения в редакции Российской Федерации. Вопрос безопасности прежде всего, из него надо выходить, начинать и дальше двигаться в политическую часть. А если все же на Украину начнут давить, чтобы была исполнена сначала политическая часть, то это, конечно, будет преподноситься как огромная измена", — объясняет политолог.

Игорь Петренко настаивает на важности безопасностной части Минский соглашений перед политической

Скандалы VIP-уровня

Имеются в виду те одиозные поступки и высказывания, которые позволяют себе первые особы государства. Власть может настолько "допечь" общество своими выходками, что ему не останется выхода, как демонстрировать уличный протест.

"Я думаю, какие-то политические выступления, которые будут касаться каких-то конкретных зашкваров представителей власти, очередных скандалов, которые будут возникать. Что-то вроде "вагнергейта", дела Трухина и многих других, которые у нас уже были", — говорит политолог Игорь Рейтерович.

Важна превентивная реакция власти

В случае постоянных кризисов и "шторма" по всем фронтам в Украине возможно даже соединение политического и экономического факторов протеста. Но тут какой есть важный момент: реагирует или не реагирует на это власть. Так считает политолог Алексей Якубин:

"По предыдущему году мы видим, что власть пыталась опередить протесты, связанные с тарифами, и поэтому появился меморандум, который инициировал президент с "Нефтегазом" и местной властью. Власть готова точечно абсорбировать или менять какие-то элементы политики. Например, в ситуации с антивакцинаторами. В итоге, кроме того, что людей стимулируют вакцинироваться с помощью определенных ограничителей, возникла "тысяча Зеленского".

Якубин уверяет, что протест может вспыхнуть, если власть на него вовремя не отреагирует. Чтобы этого избежать, Банковая должна улавливать настроение масс и заранее подавлять недовольство.