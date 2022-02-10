"Дебилы, шлюхи и "Красная плесень": как Путин и Лавров сделали хамство стилем дипломатии России (видео)

Во внешней политике Москва действует по крысиным законам подворотни – кто сильнее, тот и прав

Лексика российской дипломатии практически не отличается от лексики гопников. Фото: коллаж "Сегодня"

В международных отношениях Россия давно ведет себя даже не вызывающе, а просто по-хамски. Жестокие и неприличные шутки, резкие высказывания, оскорбления и откровенная грубость давно стали визитной карточкой современной дипломатии РФ. И ярким подтверждением этому служат "стильные манеры" делового общения президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и прочих чиновников рангом помельче, которые стремятся во всем походить на своих боссов.

Сайт "Сегодня" вспомнил самые шокирующие высказывания и непристойные поступки представителей Кремля.

Реклама

"Красная плесень" для Путина: цитата из песни о некрофилии

В понедельник, 7 февраля президент Росси Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с насмешкой обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений и процитировал пошлую цитату из песни панк-группы "Красная плесень".

"В Киеве говорят, что, если будут выполнять (Минские соглашения – Ред.), то это разрушит их страну. И президент (Зеленский – Ред.) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица! Надо выполнять!" – заявил Путин.

Владимир Путин: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Фото: report.az

Реклама

Отметим, что президент России почти дословно привел цитату, которая в оригинале звучит так: "Нравится, не нравится – спи, моя красавица". Это фраза из припева песни "Гости" панк-группы "Красная плесень", ставшей популярной в 1990-х годах во многом благодаря ненормативной лексике, звучавшей почти в каждом ее произведении.

В песне панков рассказывается об убийстве, каннибализме, изнасиловании, некрофилии, и звучит такой припев:

"Спит красавица в гробу

Реклама

Я подкрался и е*у

Нравится не нравится

Спи моя красавица!"

Таким образом, этот посыл Путина однозначно говорит о его реальном отношении к Украине, но куда больше он рассказывает о личности самого хозяина Кремля. Человек, для которого акт некрофилии – вполне подходящий метод для решения сложных политических проблем, должен находиться под строгим присмотром психиатров в спецклинике, а не занимать высший государственный пост России.

В песне "Гости" группы "Красная плесень" говорится об убийстве, каннибализме, изнасиловании и некрофилии / Фото: Facebook

Мудрость против хамства

На столь дерзкое и хамское заявление главы Российской Федерации президент Украины Владимир Зеленский ответил с достоинством. Ответ Путину, наверняка мог быть бы язвительнее, но учитывая весьма специфические черты характера хозяина Кремля, лидер Украины решил не педалировать тему и не вступать в "обмен любезностями" по принципу "сам дурак".

"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" – это уже перебор. Украина действительно терпелива, потому что это мудрость. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении – мудрость", – сказал Зеленский.

"Пацанская" дипломатия РФ и унижение Макрона

Политолог Антон Кучухидзе отмечает, что Россия довольно давно ведет себя нагло и вызывающе в общении с другими странами.

"Москва часто использует "пацанскую" дипломатию, в основе которой – дворовые принципы гопников – кто сильнее, тот и прав. Россия наплевательски относится к чужому мнению и публично унижает оппонентов", – говорит "Сегодня" политолог.

Антон Кучухидзе: "Москва часто использует "пацанскую" дипломатию, в основе которой – дворовые принципы гопников" / Фото: Facebook

Так, по словам эксперта, 7 февраля Путин унизил, прибывшего к нему президента Франции.

"Главе иностранного государства не подали автомобиль к трапу самолета. Макрону пришлось идти через весь аэропорт на улицу и только там его встретили. Во время переговоров с Путиным их разделял огромный стол. Это демонстрация неуважения и подчеркнутое унижение", – говорит Кучухидзе.

Во время переговоров Путина и Макрона разделял огромный стол / Фото: kremlin.ru

Случаев, когда Кремль и МИД РФ откровенно глумились над оппонентами на переговорах и заседаниях международных комиссий было достаточно много. Интеллигентный Запад с его дипломатами, получившими образование в элитных университетах Оксфорда, Кэмбриджа и Гарварда не раз находились в состоянии шока после общения с "гоповатыми" русскими. Не в восторге от общения с дипломатами РФ и представители стран, соседствующих с Россией.

Шантаж и запугивание – классика российской дипломатии

Так, во время войны с Россией в 2008 году глава МИД Грузии Эка Ткешелашвили рассказывала о попытках урегулирования конфликта.

"Переговоры с Сергеем Лавровым – это классическая форма российской дипломатии, когда сила применяется как шантаж", – говорила Ткешелашвили, подчеркнув, что цель дипломатов РФ – не прийти к соглашению, а запугать другую сторону переговоров.

Эка Ткешелашвили: "Переговоры с Лавровым – это классическая форма российской дипломатии, когда сила применяется как шантаж". Фото: gdsc.mod.gov.ge

Лавров и "дебилы, бл...ь"

Не стесняются российские дипломаты крепких словечек и фамильярных обращений к коллегам.

11 августа 2015 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сдержался и грубо выругался матом в присутствии своих коллег-дипломатов и СМИ. Конфуз произошел во время пресс-конференции Лаврова и министра иностранных дел Саудовской Аравии Аль-Джубейра в Москве.

Во время того, как слова Лаврова переводили, глава МИД РФ не сдержался и произнес: "Дебилы, бл**ь". Реплика была хорошо слышна, поскольку микрофон оставался включенным.

Лавров и вульгарное p*ssy

12 октября 2016 года все тот же Лавров оскорбил участников предвыборной кампании в США.

​"Английский – не мой родной язык, поэтому не знаю, насколько прилично это прозвучит, но в вашей президентской кампании столько p*ssy (грубый синоним женского полового органа – Ред.) с обеих сторон, что я предпочту не комментировать", – заявил он в интервью телеканалу CNN.

ДТП в Австралии и угрозы женщине

20 октября 2016 года первый секретарь посольства России в Австралии Эдуард Шакиров оскорбил и угрожал жительнице Канберры Эрике Бэкон после того, как его коллега врезался в ее машину. ДТП произошло возле здания посольства РФ в столице Австралии.

Бэкон рассказала, что в ее автомобиль врезался российский дипломат Сергей Летягин. Он позвонил по телефону, и на место ДТП прибыл Шакиров. По словам пострадавшей, поведение российского дипломата было настолько агрессивным, что ей пришлось вызвать полицию.

Эрика Бэкон попала в ДТП с российским дипломатом Фото: Jamila Toderas / Fairfax Media

"Пацанчик с района" попал в ООН

12 апреля 2017 года жесткая речь заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, стала хитом в Интернете и вызвала бурную реакцию в СМИ.

Сафронков предъявил претензии британскому послу Мэттью Райкрофту, который заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим Асада и применение химоружия". Обращаясь лично к представителю Великобритании, он потребовал прекратить оскорбления в адрес России.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – буквально кричал Сафронков.

"Выступает настоящий пацан с района в роли посла РФ", "Это дипломатический язык – ему в ленинградских подворотнях учат", "Помесь следака и братка", – комментировали инцидент пользователи соцсетей.

Украинский дипломат Олег Белоколос сравнил тогда Сафронкова с Никитой Хрущевым.

"То, что мы увидели, выходит за рамки протокола и обычного человеческого общения. Сафронков перешел на личности и говорил по-хамски. ООН разное видела. Никита Хрущев в свое время стучал ботинком по столу и представителя Индонезии называл американским холуем. Это показывало уровень культурного развития Хрущева. Я думаю, что Сафронков тоже войдет в историю ООН навсегда, как и Хрущев с ботинком", – сказал он в интервью изданию "Гордон".

Олег Белоколос: "Сафронков войдет в историю ООН навсегда, как и Хрущев с ботинком" / Фото: Facebook

В Кремле резкое выступление Владимира Сафронкова назвали допустимым и оправданным.

"Ничего оскорбительного сказано не было. Проявление мягкотелости чревато в будущем плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины, если приходится, достаточно жестко", – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"НАТО пора собирать манатки"

9 января 2022 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО больше не сможет "оттеснять" Россию на вторые роли в международной политике.

"Североатлантическому альянсу пора "собирать манатки" и возвращаться на рубежи 1997 года", – сказал он.

Сергей Рябков: "НАТО пора собирать манатки" / Фото: РИА Новости

Путин назвал шлюхами, вдов погибших подводников "Курска"

Скандальные заявления в Кремле звучали не только по отношению к западным партнерам, но и в адрес самих же россиян. Широко известна история, как Путин обозвал шлюхами вдов офицеров-подводников, погибших на атомном ракетоносце "Курск".

12 августа 2000 года в Баренцевом море утонула подводная атомная лодка "Курск". Погибли 118 человек. Вот как тележурналист Сергей Доренкоописывал реакцию главы государства после трагедии:

"Он позвонил на Первый канал и сказал, что канал нанял шлюх, которые выступили, чтобы дискредитировать его. Я ему доказывал, что это были не шлюхи, а вдовы офицеров. Но он сказал: "Вы нанимаете шлюх специально. Дали им по 100 долларов, чтобы меня дискредитировать".

Во время крушения подводной лодки "Курск" погибли 118 человек / Фото: Facebook

Шутки-прибаутки

В марте 2021 года Путин, комментируя интервью президента США Джо Байдена, в котором тот сказал, что считает его "убийцей", вспомнил поговорку из своего детства.

"В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. Это не случайно, это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку", – сказал президент РФ.

Судя по всему, детство, проведенное в ленинградских подворотнях, оставило неизгладимый след на всей дальнейшей жизни и политической деятельности президента Российской Федерации. И если, перефразировать еще одну известную поговорку, то вывод получим простой: "Можно вывести человека из подворотни, а вот подворотню из человека – никогда".

Ранее сайт "Сегодня сообщал, что в Кремле оправдались за хамство Путина и "красавицу" в адрес Зеленского. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался сбить волну негатива относительно своего шефа.

Также мы информировали, что народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович придумал новую пословицу о России со словом "красавица".