Что не так с новым видео ГБР и кто на самом деле был с Трухиным во время ДТП

Предположительно водителем иномарки был помощник депутата местного горсовета

ГБР раскрыло новые подробности скандальной аварии / Коллаж "Сегодня"

Авария с участием народного избранника от фракции "Слуга народа" Александра Трухина произошла почти полгода назад. 23-го августа прошлого года в Дарницком районе Киева на трассе столкнулись сразу несколько легковых автомобилей. В ДТП серьезно пострадали четверо взрослых и два ребенка.

По предварительной информации полиции, автомобиль Audi A8 не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, двигавшееся впереди. Повреждения также получила и третья машина. Позже стало известно, что в первой машине находился нардеп Трухин. Со временем в этом сознался и сам парламентарий.

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Несмотря на длинное расследование, в этой ситуации по-прежнему остается много неизвестных. Например, кто был за рулем иномарки. Официальных данных нет, но в ГБР приоткрыли некоторые факты. Правда, вопросов без ответа после этого осталось не меньше.

Человек в красной футболке

В Государственном бюро расследований, что через месяц после аварии, что сейчас, не называют имя человека, который управлял автомобилем. Там утверждают, что на водительском сиденье депутатской машины пребывал некто в одежде красного цвета. Это следователям удалось выяснить после проведения ряда экспертиз на основе материалов, снятых дорожными камерами видеонаблюдения.

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Правда, съемка зафиксировала передвижение той самой Audi A8 только от Полтавы до центра Борисполя. А само ДТП произошло на трассе между Борисполем и Киевом. На этом участке дороги в момент аварии все камеры были демонтированы из-за ремонтных работ. Поэтому, продолжал ли человек в красном вести машину до момента столкновения, доказательств нет.

Спикер ГБР Ольга Чиканова сказала, что материалы дела на данный момент насчитывают более пяти томов и следователи еще ожидают результатов заключительной экспертизы.

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"Пока завершены четыре экспертизы, последняя пятая еще продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ по поводу личности водителя", — сообщила Чиканова.

Пассажиры из Полтавы

Источники сайта "Сегодня" в правоохранительных органах подтвердили, что автомобиль вел мужчина в красном.

"Мужчина в красной футболке – по поводу него Трухин сообщал, что это его водитель", – сообщили нашему изданию.

Этого человека можно несколько раз заметить на видео с нагрудной камеры полицейского, который одним из первых прибыл на место происшествия. Материалы обнародовали журналисты-расследователи Украинской правды. На этих кадрах он общается с патрульными, вместе с медиками помогает раненому, подходит к Трухину и уверяет полицейского, мол, претензий нет.

"Человек в красном", который сидел на водительском кресле Audi A8 / Скриншот "Украинская правда"

Ранее, по информации СМИ, в материалах дела, которые были в распоряжении журналистов, в качестве водителя фигурировал человек по имени Виктор Склема. Он действительно очень похож на мужчину в красном из видео в день ДТП.

Мужчина в красной футболке – помощник депутата "Слуга Народа" в Полтавском облсовете Виктор Склема / Коллаж "Сегодня"

Склема работает помощником председателя фракции "Слуга Народа" в Полтавском облсовете Фахраддина Мухтарова, который тоже мог ехать в автомобиле. Вероятнее всего, это он был тем самым раненым пассажиром, которого Трухин называл "своим кентом".

То, что на видео именно Мухтаров, подтверждает и сам Трухин, обращаясь к нему: "Аладиныч!". Ведь политик носит приставку к своему имени "Аладдин-оглы". Что значит сын Аладдина или Аладдинович. Но на этом моменте, возможно, из-за плохого качества звука редактора указали созвучные титры "Павел Владимирович".

"Кент Трухина" Мухтаров Фахраддин Аладдин-оглы пострадал во время ДТП с участием депутата / Коллаж "Сегодня"

Как будто ничего не случилось

Важно напомнить первоначальную реакцию руководства страны и вышестоящих начальников правоохранительных органов. Затягивания правоохранителей с ответом о том, кто был за рулем авто, объясняет вялую реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Еще в октябре он не торопился с обвинениями, а на вопросы об аварии журналисты получали отговорки в стиле: "Там все живы, а это самое главное".

Как только появилось видео, которое раскрывает многие подробности аварии, руководство "Слуги народа" вмиг оживилось и огласило об исключении депутата из фракции. Об ответственности политика перед законом заговорили и в Офисе президента.

Есть работа для правоохранителей

Полицейский на видео говорит о свидетелях, которые указывают на то, что водителем авто мог быть все-таки Александр Трухин. Поэтому точку в этом вопросе должно поставить ГБР.

Безотносительно того, был ли Трухин за рулем, есть целый ряд других фактов на видео: депутат пытался скрыться с места события, предлагал взятку в размере 150 тысяч "печенья и конфет" и грозился позвонить главе МВД Денису Монастырскому. Вероятно, за подобные нарушения политика может ожидать ответственность по закону.

Адвокат Иван Либерман делится предположениями, какие статьи мог нарушить нардеп своими действиями.

"Предположения могут быть на статью "Попытка дать взятку" – это подпадает под признаки уголовного правонарушения, если такое будет доказано, второе – попытка покинуть место ДТП, если он была за рулем. Здесь все зависит от последствий, если они тяжелые, есть ли погибшие в аварии и т.д. Что касается статьи "Превышение власти или служебных полномочий", здесь такого нет в его действиях. Он пытался "договориться" и это включает и возможное коррупционное преступление, и возможное уголовное правонарушение, если он был за рулем", – говорит юрист.

Он также подчеркивает, что факты нарушений должны установить специальные экспертизы. И уже затем правовую оценку дадут соответствующие органы.

Адвокат Иван Либерман предположил, какие статьи мог нарушить нардеп Трухин / Фото: PNK.TV

Тотальное недоверие к ГБР

Правда, украинцы уже не доверяют никому. Судя по комментариям под постом ГБР, не все увидели в новом видео от Бюро истину. Некоторые даже обвинили правоохранителей, что они пытались "слить" дело Трухина, учитывая полугодичный застой.

Среди записей в основном можно прочитать такие реплики: "Кому вы эту хрень впариваете", "Дармоеды", "Не верю" и прочие.