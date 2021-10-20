Автономия Донбасса. Почему США провели переговоры с Россией без Украины

У Москвы и Вашингтона совпадают подходы к решению вопроса Донбасса, заявили в Кремле. Но так ли это?

Дмитрий Козак обсудил с Викторией Нуланд тему Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела ряд встреч с представителями Кремля. На переговорах Нуланд якобы подтвердила – урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при согласовании особого статуса Донбасса. Но этому противится Украина. Сайт "Сегодня" выяснил, что означает позиция Белого дома и чего ждать нашей стране от переговоров Москвы и Вашингтона.

Как прошли переговоры в Москве

Виктория Нуланд находилась в России с 11 по 13 октября и за это время встретилась с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, помощником президента России Юрием Ушаковым, замглавы МИД Сергеем Рябковым и замминистра обороны Александром Фоминым. По завершении переговоров Дмитрий Козак заявил журналистам, что Нуланд подтвердила озвученную в Женеве позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины вряд ли возможен.

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"Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения", – подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

Козак также добавил, что с учетом совпадения подходов Москвы и Вашингтона по этому вопросу взаимные консультации по украинской теме между ними продолжатся.

Дмитрий Козак: "Виктория Нуланд подтвердила, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения". Фото: коллаж "Сегодня"

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Кремль тормозит процесс, перекладывая вину на Украину

Политолог Сергей Быков считает, что Россия специально акцентирует внимание на Минских соглашениях и статусе Донбасса, подчеркивая, что Украина не спешит решать этот вопрос.

"Кремль пытается заморозить конфликт на Донбассе, при этом возлагает вину на Украину. Законопроект о местном референдуме был внесен в Раду еще в 2015 году. Со своей стороны, Украина делает все возможное, чтобы решить проблему Донбасса. В частности, дважды было организовано разведение войск", – говорит "Сегодня" Быков.

Политолог отмечает, что тормозит процесс именно Россия и "Л/ДНР".

"Не от Украины зависит продвижение "Красного креста" по оккупированным территориям или допуск на пункты пропуска миссий ОБСЕ. Это контролирует Россия. Не от Украины зависит процесс обмена пленными. ОРДЛО не согласовывает нам списки", – объясняет эксперт.

Сергей Быков: "Тормозит процесс именно Россия и "Л/ДНР" / Фото: Facebook

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США балансирует между Украиной и РФ

Политолог Вадим Карасев считает, что позиция США относительно необходимости реализации Минских соглашений, озвученная Нуланд в Москве, является необходимым дипломатическим шагом.

"В июне, во время встречи президентов США и России, Байден дал полгода для того, чтобы протестировать, как будут развиваться отношения между Вашингтоном и Москвой. Лидеры договорились не конфликтовать и соблюдать режим сдерживания и диалога. Поэтому Штатам важно, чтобы на Донбассе сохранялось перемирие", – говорит нам политолог.

По его словам, Нуланд продемонстрировала Кремлю, что США поддерживают Россию в том, что мирное разрешение конфликта на Донбассе возможно при реализации Минских соглашений. Политолог также не исключает, что на переговорах Штаты заверили Кремль, что провели беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы с украинской стороны также не провоцировалась эскалация конфликта.

"Штаты пытаются сохранить баланс и не обострять ситуацию. Учитывая недавние воинственные заявления молодых украинских генералов о готовности к силовому решению вопроса Донбасса и аналогичные настрои национал-патриотических движений, Америка сигнализирует России, что ситуация в Украине контролируемая и все понимают, что необходимо вести переговоры, чтобы не разморозить полузамороженный конфликт", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Штаты пытаются сохранить баланс и не обострять ситуацию" / Фото: Facebook

Смогут ли США организовать нормандскую встречу

Политолог Быков подчеркивает, что в резолюции "Нормандского саммита" четко указано, что все политические вопросы о будущем Донбасса должны обсуждаться на следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

"Украина, Германия и Франция настаивают на такой встрече, а Россия ее тормозит, делая различные заявления о невозможности или даже бессмысленности этих переговоров", – говорит нам Быков.

Политолог сомневается, что США сможет оказать давление на Россию в вопросе ускорения организации встречи в "нормандском формате".

"Думаю, у Виктории Нуланд не было такой задачи. Судя по тому, какой широкий перечень встреч она провела, политики обсуждали не только тему Украины. У этих двух стран много других интересов и вопросов: Афганистан, Сирия, газ, энергетика. Но в любом случае, Нуланд донесла Кремлю позицию Запада о том, что по вопросу Донбасса нужно встречаться и разговаривать, а не замораживать конфликт".

США вряд ли смогут надавить на Россию в вопросе ускорения организации "Нормандской встречи". Фото: DW

Украина может использовать карабахский сценарий

Относительно заморозки конфликта Быков проводит параллель между ситуацией на Донбассе и в Нагорном Карабахе.

"Конфликт там был заморожен на 30 лет, а потом за 44 дня территория вернулась в Азербайджан. Страна выжидала удобный момент. Наращивала вооруженные силы, развивала экономику, после чего провела блицкриг и вернула эти земли. Такой сценарий, теоретически, возможен и для Украины", – отмечает Быков.

Получит ли Донбасс автономию

По мнению политологов, в вопросе автономии Донбасса не будет скорого прорыва.

"Возвращать сейчас Донбасс на условиях России и жертвовать нашими суверенитетом и интересами – на это Украина не пойдет", – уверен Быков.

С коллегой соглашается и Вадим Карасев.

"У нас полстраны против Минских соглашений. Кто бы из президентов на это не согласился, народ его снесет в буквальном смысле", – подытожил эксперт.

Формат "США-Россия"