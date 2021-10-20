Автономия Донбасса. Почему США провели переговоры с Россией без Украины

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела ряд встреч с представителями Кремля. На переговорах Нуланд якобы подтвердила – урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при согласовании особого статуса Донбасса. Но этому противится Украина. Сайт "Сегодня" выяснил, что означает позиция Белого дома и чего ждать нашей стране от переговоров Москвы и Вашингтона.
Как прошли переговоры в Москве
Виктория Нуланд находилась в России с 11 по 13 октября и за это время встретилась с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, помощником президента России Юрием Ушаковым, замглавы МИД Сергеем Рябковым и замминистра обороны Александром Фоминым. По завершении переговоров Дмитрий Козак заявил журналистам, что Нуланд подтвердила озвученную в Женеве позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины вряд ли возможен.
"Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения", – подчеркнул замглавы администрации президента РФ.
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Козак также добавил, что с учетом совпадения подходов Москвы и Вашингтона по этому вопросу взаимные консультации по украинской теме между ними продолжатся.
Кремль тормозит процесс, перекладывая вину на Украину
Политолог Сергей Быков считает, что Россия специально акцентирует внимание на Минских соглашениях и статусе Донбасса, подчеркивая, что Украина не спешит решать этот вопрос.
"Кремль пытается заморозить конфликт на Донбассе, при этом возлагает вину на Украину. Законопроект о местном референдуме был внесен в Раду еще в 2015 году. Со своей стороны, Украина делает все возможное, чтобы решить проблему Донбасса. В частности, дважды было организовано разведение войск", – говорит "Сегодня" Быков.
Политолог отмечает, что тормозит процесс именно Россия и "Л/ДНР".
"Не от Украины зависит продвижение "Красного креста" по оккупированным территориям или допуск на пункты пропуска миссий ОБСЕ. Это контролирует Россия. Не от Украины зависит процесс обмена пленными. ОРДЛО не согласовывает нам списки", – объясняет эксперт.
США балансирует между Украиной и РФ
Политолог Вадим Карасев считает, что позиция США относительно необходимости реализации Минских соглашений, озвученная Нуланд в Москве, является необходимым дипломатическим шагом.
"В июне, во время встречи президентов США и России, Байден дал полгода для того, чтобы протестировать, как будут развиваться отношения между Вашингтоном и Москвой. Лидеры договорились не конфликтовать и соблюдать режим сдерживания и диалога. Поэтому Штатам важно, чтобы на Донбассе сохранялось перемирие", – говорит нам политолог.
По его словам, Нуланд продемонстрировала Кремлю, что США поддерживают Россию в том, что мирное разрешение конфликта на Донбассе возможно при реализации Минских соглашений. Политолог также не исключает, что на переговорах Штаты заверили Кремль, что провели беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы с украинской стороны также не провоцировалась эскалация конфликта.
"Штаты пытаются сохранить баланс и не обострять ситуацию. Учитывая недавние воинственные заявления молодых украинских генералов о готовности к силовому решению вопроса Донбасса и аналогичные настрои национал-патриотических движений, Америка сигнализирует России, что ситуация в Украине контролируемая и все понимают, что необходимо вести переговоры, чтобы не разморозить полузамороженный конфликт", – говорит Карасев.
Смогут ли США организовать нормандскую встречу
Политолог Быков подчеркивает, что в резолюции "Нормандского саммита" четко указано, что все политические вопросы о будущем Донбасса должны обсуждаться на следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".
"Украина, Германия и Франция настаивают на такой встрече, а Россия ее тормозит, делая различные заявления о невозможности или даже бессмысленности этих переговоров", – говорит нам Быков.
Политолог сомневается, что США сможет оказать давление на Россию в вопросе ускорения организации встречи в "нормандском формате".
"Думаю, у Виктории Нуланд не было такой задачи. Судя по тому, какой широкий перечень встреч она провела, политики обсуждали не только тему Украины. У этих двух стран много других интересов и вопросов: Афганистан, Сирия, газ, энергетика. Но в любом случае, Нуланд донесла Кремлю позицию Запада о том, что по вопросу Донбасса нужно встречаться и разговаривать, а не замораживать конфликт".
Украина может использовать карабахский сценарий
Относительно заморозки конфликта Быков проводит параллель между ситуацией на Донбассе и в Нагорном Карабахе.
"Конфликт там был заморожен на 30 лет, а потом за 44 дня территория вернулась в Азербайджан. Страна выжидала удобный момент. Наращивала вооруженные силы, развивала экономику, после чего провела блицкриг и вернула эти земли. Такой сценарий, теоретически, возможен и для Украины", – отмечает Быков.
Получит ли Донбасс автономию
По мнению политологов, в вопросе автономии Донбасса не будет скорого прорыва.
"Возвращать сейчас Донбасс на условиях России и жертвовать нашими суверенитетом и интересами – на это Украина не пойдет", – уверен Быков.
С коллегой соглашается и Вадим Карасев.
"У нас полстраны против Минских соглашений. Кто бы из президентов на это не согласился, народ его снесет в буквальном смысле", – подытожил эксперт.
Формат "США-Россия"
- До 2019 года переговоры России с США по вопросам решения конфликта на Донбассе вели помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
- 21 августа 2017 года состоялась первая встреча Суркова и Волкера в Минске. Как отметил помощник Путина, дискуссия велась "честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".
- Вторая встреча прошла тайно 7 октября того же года в Белграде (Сербия). Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе состоялись в закрытом режиме.
- Третья встреча прошла 13 ноября снова в Белграде. Тогда Сурков и Волкер договорились сотрудничать по вопросам Донбасса.
- Четвертый раз Сурков и Волкер встретились 26 января 2018 года в Дубае (ОАЭ). Главным вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса, но добиться единого взгляда не удалось.