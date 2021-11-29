Зеленскому лучше не говорить с Лукашенко – Кулеба назвал причину

Министр привел в пример недавний разговор Лукашенко с Меркель и указал на одну проблему

Кулеба дал совет Зеленскому насчет Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Несмотря на возможную угрозу вторжения России в Украину с территории Беларуси, главе украинского государства Владимиру Зеленскому лучше не проводить прямой разговор с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, чтобы не легитимизировать его.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью латвийскому изданию Delfi.

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"Мы никогда не могли представить, что Россия вторгнется в Украину, мы никогда не думали, что Россия будет поглощать Беларусь, поэтому все возможно", – сказал он.

Министр отметил, что даже без полчища "мигрантов Лукашенко" Украине все равно нужно укреплять границу, чтобы быть готовой к разным угрозам со стороны Беларуси.

"Это часть обычной военной стратегии – если противник хочет победить вас, он делает так, чтобы вы распыляли свое внимание на несколько проблем одновременно и не имели возможности эффективно реагировать на основной источник угрозы. Когда мы видим, что происходит на польско-белорусской границе, мы, конечно, осознаем, что должны быть бдительными и готовыми к тому, что в любой момент это может произойти и на нашей границе. Это может произойти, а может и не произойти", – подчеркнул Кулеба.

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Он напомнил, что после недавнего разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Лукашенко заговорил о том, что, мол, на Западе признали его президентом Беларуси. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим официальным лицам необходимо осторожно планировать контакты с Минском, чтобы "общение с Лукашенко не было воспринято как политическое признание и легитимизация этого режима".

На вопрос, стоит ли Зеленскому прямо говорить с Лукашенко, он ответил: "Конечно, я бы не считал это целесообразным, тем более понимая, что главные дирижеры этого миграционного кризиса сидят в Кремле".

"В любой ситуации дипломатия предлагает несколько инструментов ее решения, но, как я уже говорил, каждый контакт следует оценивать с точки зрения того, не приводит ли он к политической легитимизации тех, кто совершал противоправные действия против мирных протестующих в Беларуси", – резюмировал глава МИД Украины.

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