Запад не поможет, если РФ нападет: эксперт назвал реальных союзников Украины

В случае вторжения России в Украину от Запада, кроме "глубокой обеспокоенности", никакой помощи не будет. Самым реальными союзниками для нас будут США, Турция и Великобритания, которые помогут делом, а не словом. Об этом идет речь в нашей статье.
Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение "Сегодня", что если Россия пойдет полномасштабной войной на Украину, то на Запад нам не стоит рассчитывать. Он объяснил, что под словом Запад в классическом понимании подразумевает лидеров Европы – Германию и Францию.
"Они уже заявили, что оружия нам не дадут, а будут помогать дипломатическими методами, то есть выражением обеспокоенности", – сказал эксперт.
В то же время он отмечает, что серьезную военную поддержку Украина может получить от США, Великобритании и Турции, а это именно то, что нужно будет в противостоянии с агрессором.
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"Эти страны сделают все, чтобы мы не проиграли. Они дадут вооружение, системы противовоздушной и противоракетной обороны и, возможно, "Железный купол", – говорит Жданов.
Угроза вторжения России
- Вблизи границ Украины замечено скопление войск РФ, назывались цифры в районе 90 тысяч солдат плюс большое количество техники. Западная разведка предупредила о планах военного вторжения России этой зимой.
- в США и НАТО уже заявили, что внимательно следят за происходящим вблизи украинских границ, и предупредили Россию воздержаться от нападения на Украину, а Великобритания даже якобы готова отправить сотни своих военных в Украину.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что пик скопления войск РФ возле Украины ожидается к концу января.