С документами на выход: откажется ли Европа признавать украинские COVID-сертификаты

Украинцы стали чаще подделывать COVID-сертификаты для путешествий за границу

Откажется ли Европа от украинских сертификатов вакцинации / Коллаж "Сегодня"

В Украине стало больше мошенников, которые подделывают документы о вакцинации от коронавируса. Поэтому поползли слухи о том, что Украина рискует быть исключенной из Доверительной сети электронного здоровья ЕС. Насколько угроза реальна – объяснили эксперты.

Не словом, а делом

Глава Центра совместных действий, бывший вице-премьер Украины по евроинтеграции Олег Рыбачук уверен, что Европейский Союз не откажется признавать наши сертификаты в ближайшей перспективе:

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"Для Европы важно, что есть определенная государственная политика, которая направлена на решение проблем. Важно, когда украинские власти не имитируют, а реально борются с фальсификаторами: разоблачают, наказывают, проверяют их в аэропортах. Для нас главное, чтобы власти демонстрировали, что они не закрывают глаза на попытку подделки документов и что у страны существует контроль за этим".

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Несмотря на то что в Украине сложная ситуация из-за ковида, ЕС сохраняет нас в списке "зеленых стран". Рыбачук говорит, что этому есть причина:

"Один из факторов, почему Европа не закрывает нам сейчас границы, – это то, что многие украинцы вносят свой вклад в развитие экономики Европейского Союза: либо работают, либо отдыхают. То есть наши граждане оказывают определенное влияние на экономическую ситуацию в ЕС".

"Дію" в Европе уважают

Об отсутствии опасности для наших евротуристов говорит и бывший министр иностранных дел Украины (2003-2005 и 2010-2012) Константин Грищенко. Он успокаивает: электронные сертификаты в Европе будут действительны.

"В основном это касается подделок бумажных сертификатов, которые, я так понимаю, не очень воспринимаются или, возможно, не будут восприниматься. Пока вопрос о документах о вакцинации в электронном виде так остро не стоит. Поэтому придется всем тем, кто имел счастье получить сертификат, который признают в Европе, скачать "Дію" и гордо ехать в Европу".

Подделки найдутся где угодно

Грищенко также убеждает, что незаконные действия относительно документов о прививках проводят не только в Украине.

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"Сопротивление вакцинации существует повсюду. И всюду есть люди, которые подделывают все, что только могут. Если бы мошенники были только в Украине, тогда вся Европа была бы счастлива. Там дельцы еще более изощренные и опытные. Я не думаю, что само собой это будет большой проблемой. Но, конечно, с фальсификацией следует бороться, и ничего хорошего оно не дает".

Таким образом, говорить, что мы единственные, у кого обнаруживают подделки, было бы неправильно.

Константин Грищенко: "Сопротивление вакцинации существует повсюду " / Фото: interfax.com

Упасть в глазах Европы

Политолог-международник Владимир Воля утверждает, что ситуация с поддельными сертификатами не повлияет на отношение к нам стран Запада. Задавать вопросы о возможных санкциях можно будет только тогда, когда процент фальсификата достигнет "красных" границ.

"Все зависит от определенного критического количества выявленных поддельных украинских сертификатов на территории Европейского Союза. Если в Европе наберется такая статистика, что огромное количество граждан Украины попадают в Евросоюз по поддельным сертификатам, тогда будут основания говорить об исключении Украины из этой системы", – говорит Воля.

Какое это должно быть соотношение, пока не известно. Однако, по оценке экспертов, Украина его не достигла.

Политолог Воля успокаивает, что Европа от нас не отвернется / Фото: znaj.ua

Ранее ситуацию с отказом признавать украинский документ прокомментировали в Минздраве.