Ярош: Путин принял решение уничтожить Украину

Советник главнокомандующего ВСУ объяснил, что необходимо Украине для отражения нападения

Ярош не исключает нападения Путина на Украину. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин давно принял решение уничтожить Украину и сейчас действительно есть угроза большого вторжения агрессора в нашу страну. Если украинский народ будет мобилизован, то удастся остановить вторжение.

Об этом рассказал в интервью изданию ГОРДОН советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош.

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По его словам, у России есть преимущество в авиации, в ракетной технике – она дает возможности оккупантам даже без существенного ввода войск нанести довольно ощутимые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

"В том, что Путин принял в свое время для себя решение уничтожить Украину, у меня сомнений нет. Ну и много информации разнообразной – она, в принципе, в общем доступе есть. Так мы все можем делать выводы. В конце концов, его неоднократные заявления, что "Украина – это не государство" и так далее. Потому эта угроза (вторжения) существует", – сказал Ярош.

Бывший лидер "Правого сектора" отмечает, что Россия уже отработала на недавних учениях переброску войск, а нынешних 90 тысяч солдат, которые находится вблизи Украины, достаточно для начала широкомасштабных действий как первого эшелона. После этого можно быстро перебросить дополнительные силы.

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Он считает, что для Украины очень важно в такой ситуации полное взаимодействие политической власти, государственной власти и Вооруженных сил.

"Потому что сами по себе Вооруженные силы не могут нанести сокрушительное поражение России. Ну, мы не в той весовой категории немного. Но при этом, когда народ весь будет мобилизован на борьбу с российской агрессией, тогда и остановить, и отбросить можно. Это абсолютно реально. И здесь важно, чтобы власть проводила мобилизационные такие определенные морально-психологические вещи. Чтобы не было так, как сейчас, знаете, что на востоке война, а в Днепре она уже так не чувствуется", – подчеркнул Ярош.

Угроза вторжения в Украину