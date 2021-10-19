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Яценюк: "У "Нафтогаза" в мае было $2 млрд. За них можно было купить столько газа!"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 октября, 19:30
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Бывший премьер-министр Украины напомнил, почему нельзя было доверять "Газпрому" и готовиться к зиме заранее
Яценюк раскритиковал бездействие Нафтогаза в вопросе подготовки к отопительному сезону / Коллаж "Сегодня"
Яценюк раскритиковал бездействие Нафтогаза в вопросе подготовки к отопительному сезону / Коллаж "Сегодня"

Еще до нового энергетического кризиса в Европе, который разгорается прямо сейчас и подогревается рекордными ценами на газ, государственная компания "Нафтогаз" могла закупить достаточно газа для этого отопительного сезона. И средств на это было достаточно, но этого не было сделано, сегодняшняя украинская власть нанесла ущерб украинскому государству в 5 млрд долларов, за что будут страдать рядовые украинцы.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Провал "Нафтогаза"

Государство не закупило газ по цене 250 долларов за кубометр, и теперь вынуждено будет это делать за 1200-1500 долларов.

"У "Нафтогаза" в мае на счетах было 2 миллиарда долларов США. За них можно было купить столько газа, чтобы хватило и на весь следующий год. Это не было сделано. Функция "Нафтогаза" – закупить газ. Более того, он имеет одни из крупнейших в Европе хранилищ, и государство могло заработать на этом невероятные деньги", – заявил Арсений Яценюк.

А пока, согласно информации Яценюка, в наших хранилищах недостаточно газа – на 9 млрд куб метров меньше, чем в прошлом году. Угля в данный момент в четыре раза меньше от необходимого.

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"С 2019 году они делали все, чтобы уменьшить объемы угля и чтобы цена на электроэнергию была нерыночная, для того чтобы сидеть на игле России и Беларуси по импорту. Чтобы кормить нашими с вами деньгами, по факту, армию РФ", – подчеркнул лидер НФ.

Путин – самая большая опасность

При этом Яценюк отметил, что все прекрасно знают, с каким ненадежным поставщиком имеют дело, поэтому можно было просчитать действия России и принять меры.

"На посту премьер-министра я принял решение отказаться от покупки газа у" Газпрома ", так как российский" Газпром "существуют частью оружия Москвы, Кремля и Путина. Путин – это самый ненадежный поставщик и наиболее опасный", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Европа уже переживала подобный газовый кризис в 2014 году. "Путин на все мировое телевидение давал указание закрывать краны и отключать Украину от газа... Самостоятельно принимал решение внезапно менять цену газа с 180 до 580 долларов. Именно поэтому мы пошли в суд и выиграли у Путина 3 миллиарда долларов США", – напомнил политик.

Ситуация с отоплением

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