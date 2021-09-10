Во встрече Зеленского с Путиным нет никакого смысла – Яценюк

По убеждению политлидера, российский президент не готов даже к дискуссии о выполнении "Минска"

Яценюк знает рецепт против Путина. Коллаж "Сегодня"

Только укрепление страны изнутри – экономически, военно и политически – даст возможность Украине занять сильную позицию в переговорах с Россией. Любая другая позиция – это сдача наших территорий, уверен премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк напомнил заявление Путина, что тот якобы готов встретиться с Зеленским, но без обсуждения Крыма, Донецка и Луганска.

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"А что тогда мы будем обсуждать? Не вижу никакого смысла в этой встрече", – отметил Яценюк в эфире канала "Украина 24".

Ключевым должно быть выполнение Минских соглашений в редакции, в которой они написаны – то есть "возвращение украинских территорий Украины и освобождение украинских территорий от российских войск".

"Готов ли сегодня Путин к этой дискуссии? Он уже заявил о том, что он не готов даже об этом говорить", – отметил Яценюк.

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Поэтому, подчеркнул лидер НФ, нужно осознать, что "Минск" фактически мертв. Сейчас, считает он, Путин не пойдет на уступки.

"Придет то время, когда Россия ослабнет, и наша переговорная позиция будет сильнее. И тогда это не будет диктат России, а тогда это будет переговорная позиция Украины с западниками, где мы чего-то добьемся" , – сказал лидер "Народного фронта".

Напомним, Зеленский ждет от встречи с российским лидером Владимиром Путиным конкретики в переговорах: освобождения украинских пленников и прекращения войны в Донбассе, но Россия не хочет этого.