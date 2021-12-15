Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Уже решенный вопрос": Гордон назвал неожиданного кандидата на смену Зеленскому

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
15 декабря, 12:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналист считает, что президент уже давно не понимает избирателей и у него есть план Б
Ермака (слева) могут отправить отправить на выборы. Коллаж "Сегодня"
Ермака (слева) могут отправить отправить на выборы. Коллаж "Сегодня"

Если дела президента Владимира Зеленского во время нынешней каденции пойдут совсем плохо, то он может выдвинуть на следующих президентских выборах руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

Реклама

Он отметил, что Ермак является самым влиятельным руководителем ОПУ за всю историю, поскольку президент находится в большой зависимости от него. И вполне возможно, что они между собой уже договорились о следующих выборах.

"Я считаю, что в случае неудачи Владимира Зеленского в первой каденции... А налицо уже неудача – я уже не знаю, что должно произойти, чтобы была удача... Вот в случае неудачи, я думаю, Андрей Ермак пойдет от имени президента на выборы президента. Я думаю, что это у них решенный вопрос. Мне кажется, что президент уже давно не понимает избирателей. Если бы он понимал избирателей, то обращался бы к ним после очередного провала и что-то говорил. Он же ничего не говорит", – сказал Гордон.

Второй президентский срок Зеленского будет?

  • Зеленский убедительно выиграл президентские выборы в Украине в апреле 2019 года, во втором туре он соперничал с действующим на тот период президентом Петром Порошенко. Во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет лишь на один президентский срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
  • 26 ноября Зеленский на пресс-конференции сообщил, что пока не принял решение, будет ли баллотироваться на второй срок. При этом он добавил, что определится позднее, опираясь на мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
  • Тем временем Киевский международный институт социологии провел опрос, стоит ли президенту идти на второй срок. Украинцы дали ответ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

58 576

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять