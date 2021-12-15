"Уже решенный вопрос": Гордон назвал неожиданного кандидата на смену Зеленскому

Если дела президента Владимира Зеленского во время нынешней каденции пойдут совсем плохо, то он может выдвинуть на следующих президентских выборах руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.
Он отметил, что Ермак является самым влиятельным руководителем ОПУ за всю историю, поскольку президент находится в большой зависимости от него. И вполне возможно, что они между собой уже договорились о следующих выборах.
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"Я считаю, что в случае неудачи Владимира Зеленского в первой каденции... А налицо уже неудача – я уже не знаю, что должно произойти, чтобы была удача... Вот в случае неудачи, я думаю, Андрей Ермак пойдет от имени президента на выборы президента. Я думаю, что это у них решенный вопрос. Мне кажется, что президент уже давно не понимает избирателей. Если бы он понимал избирателей, то обращался бы к ним после очередного провала и что-то говорил. Он же ничего не говорит", – сказал Гордон.
Второй президентский срок Зеленского будет?
- Зеленский убедительно выиграл президентские выборы в Украине в апреле 2019 года, во втором туре он соперничал с действующим на тот период президентом Петром Порошенко. Во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет лишь на один президентский срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
- 26 ноября Зеленский на пресс-конференции сообщил, что пока не принял решение, будет ли баллотироваться на второй срок. При этом он добавил, что определится позднее, опираясь на мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
- Тем временем Киевский международный институт социологии провел опрос, стоит ли президенту идти на второй срок. Украинцы дали ответ.