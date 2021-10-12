Украинская власть предала интересы нашей страны – Ляшко об отмене моратория на экспорт древесины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал соглашение Украины и ЕС об отмене моратория на экспорт древесины, о котором говорится в совместном заявлении по итогам саммита.
"Согласившись на сегодняшнем саммите Украина-ЕС на восстановление варварского вывоза необработанного леса-кругляка за границу, украинская власть предала национальные интересы нашей страны", – написал он на своей странице в Facebook.
Что известно
Украина в рамках укрепления экономической интеграции с ЕС намерена урегулировать вопрос моратория на экспорт древесины, назвав его "торговым раздражителем".
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Отметим, в пункте 16 совместного заявления Украины и ЕС говорится об областях, в которых ожидается "дальнейшее укрепление экономической интеграции на основе регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".
"Мы приветствовали начало переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в соответствии со статьей 29 (4) Соглашения об ассоциации. Мы согласились полностью соблюдать обязательства в рамках УВЗСТ (в том числе путем урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы, и обеспечения того, чтобы использование процедур торговой защиты во всех случаях полностью соответствовало стандартам ВТО), а также продолжить обсуждение и пересмотр пути совершенствования имплементации УВЗСТ, чтобы раскрыть ее полный потенциал и в дальнейшем развивать и продвигать двустороннюю торговлю", - говорится в заявлении.
- Напомним, Украина, по заявлению Еврокомиссии, должна отменить принятый пять лет назад запрет на экспорт необработанной древесины.
- Запрет на экспорт леса-кругляка в ЕС, то есть необработанной древесины, Украина ввела в 2015 году, чтобы остановить нелегальную вырубку лесов. Кроме того, в 2018 году криминализовали контрабанду леса-кругляка и ввели запрет на экспорт топливной древесины.