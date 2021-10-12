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Украинская власть предала интересы нашей страны – Ляшко об отмене моратория на экспорт древесины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
12 октября, 22:05
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Европейский Союз и Украина договорились о дальнейшем укреплении экономической интеграции в рамках Соглашения об ассоциации
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал соглашение Украины и ЕС об отмене моратория на экспорт древесины, о котором говорится в совместном заявлении по итогам саммита.

"Согласившись на сегодняшнем саммите Украина-ЕС на восстановление варварского вывоза необработанного леса-кругляка за границу, украинская власть предала национальные интересы нашей страны", – написал он на своей странице в Facebook.

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Что известно

Украина в рамках укрепления экономической интеграции с ЕС намерена урегулировать вопрос моратория на экспорт древесины, назвав его "торговым раздражителем".

Отметим, в пункте 16 совместного заявления Украины и ЕС говорится об областях, в которых ожидается "дальнейшее укрепление экономической интеграции на основе регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".

"Мы приветствовали начало переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в соответствии со статьей 29 (4) Соглашения об ассоциации. Мы согласились полностью соблюдать обязательства в рамках УВЗСТ (в том числе путем урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы, и обеспечения того, чтобы использование процедур торговой защиты во всех случаях полностью соответствовало стандартам ВТО), а также продолжить обсуждение и пересмотр пути совершенствования имплементации УВЗСТ, чтобы раскрыть ее полный потенциал и в дальнейшем развивать и продвигать двустороннюю торговлю", - говорится в заявлении.

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