У нас уже были "кулаки" и реестр евреев: на Западе шокированы законом об олигархах

Закон об олигархах противоречит демократии и верховенству права, говорят эксперты

Стефан Фукс и Нил Фергюсон уверены, что закон об олигархах был бы антиконституционным. Фото: коллаж "Сегодня"

Западные эксперты раскритиковали законопроект №5599 о деолигархизации, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующие комментарии телеканалу "Украина 24" дали бизнесмен, вице-президент компании "Havas Group" Стефан Фукс и старший научный сотрудник Института Гувера Стенфордского университета, историк Нил Фергюсон.

Как отметил Стефан Фукс, закон об олигархах был бы антиконституционным, так как он противоречит демократии и верховенству права.

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"Принятие закона о занесении лица в реестр о том, что он владеет СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Поэтому, этот закон беспокоит нас. Он не решает реальных проблем – не усиливает демократию и верховенство права в Украине, не предотвращает коррупцию, но делит людей по признаку их привязки или владения СМИ", – сказал Фукс.

Предприниматель также предупредил, что принятие закона о деолигархизации "однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной".

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В свою очередь Нил Фергюсон назвал законопроект об олигархах – опасным прецедентом.

"Это опасный прецедент – пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных верств. Это уже имело плохую историю и именно в этой части мира. Я говорю о тех временах, когда различные классы использовали такие слова, как "кулаки", к этим людям относились иначе – согласно закону, действовавшему тогда. Поэтому я считаю, что это плохая идея относиться к людям по-разному в соответствии с их социальным или имущественным положением", – объяснил историк.

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Законопроект о деолигархизации (№5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления ВР. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных правок. Тем не менее, Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

Полное название законопроекта – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Цель законопроекта – ограничить влияние олигархов на госструктуры. То есть, он должен противодействовать лоббизму. А также на общественное мнение, в частности, через медиа.

Тем не менее, законопроект вызвал неоднозначные оценки у украинских и зарубежных политиков и экспертов. Так, по мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в законопроекте есть нарушения Конституции.

Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

Реестр будет вести СНБО – орган, который напрямую подконтролен президенту Украины. Критерии "олигарха" в законопроекте размыты. Примечательно, что один из критериев – влияние последних на медиа. В тексте законопроекта неоднократно упоминаются слова "средства массовой информации", "телевидение", "печатные и интернет-издания", поэтому критики законопроекта усматривают в нем попытку ограничения свободы слова.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге для журналистов сообщил о том, что законопроект передан на рассмотрение Венецианской комиссии – наиболее авторитетному европейскому органу по вопросам конституционного права. Сама по себе экспертиза "Венецианки" не мешает продолжать рассмотрение законопроекта Верховной Радой, поскольку роль комиссии – чисто консультативная. Поэтому Рада продолжает подготовку законопроекта ко второму чтению.