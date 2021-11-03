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"Третий лишний": Гордон рассказал шутку Комаровского про Разумкова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 ноября, 17:25
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Журналист заявил, что сейчас в политике уже и так много желающих окунуться в го*но
Гордон (слева) и Комаровский (в центре) точно не собираются в политику. Коллаж "Сегодня"
Гордон (слева) и Комаровский (в центре) точно не собираются в политику. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков планирует создать свою партию, но журналист Дмитрий Гордон опроверг слухи о возможном присоединении к бывшему спикеру, а известный педиатр Евгений Комаровский вообще отшутился на эту тему.

Об этом он рассказал в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24.

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Ведущий напомнил, что недавно экс-генпрокурор Юрий Луценко говорил, мол, сейчас в украинскую политику идет перемены и Разумков под свое "крыло" может взять известных людей для создания партии.

"На самом деле Юрий Витальевич хотел рассказать зрителям сказочку на ночь. Поскольку подходящих сказочек у него не нашлось, он рассказал вот эту сказочку, что Дмитрий Разумков ведет политические переговоры с Дмитрием Гордоном и доктором Комаровским. Могу сказать глядя в глаза – никаких политических переговоров не то что с Разумковым, вообще ни с кем я не веду по той причине, потому что в политику вообще не собираюсь. Не пойду туда – там и без меня много желающих окунуться в этом го*но. Поэтому я себе кайфую, записываю новые интервью", – сказал Гордон.

Также он рассказал, что уже обсуждал слова Луценко с Комаровским и получил от него любопытный ответ.

"Я звонил доктору Комаровскому и говорю: Евгений Олегович, вы слышали, что мы втроем с вами, с доктором Разумковым, собираемся в политический "крестовый поход"? Он говори: "А зачем нам третий? Третий лишний", – с улыбкой сказал журналист и вызвал смех в студии.

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Что там с партией Разумкова?

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