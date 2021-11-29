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Шмыгаль объяснил, как отбить у России желание нападать на Украину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 ноября, 14:15
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Украинский премьер предупредил, что Москва угрожает не только Украине
Шмыгаль назвал способ, как защититься от агрессора. Коллаж "Сегодня"
Шмыгаль назвал способ, как защититься от агрессора. Коллаж "Сегодня"

Только солидарный ответ Запада и военные корабли в Черном море заставят Россию отказаться от агрессивных планов по Украине, в том числе от полномасштабного вторжения.

Об этом сказал интервью Politico премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Бряцанье оружием вблизи украинских границ – это обычный инструмент Кремля для оказания давления. Хотя у Москвы есть и другие методы гибридной войны, например, кибератаки и пропаганду.

"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины", – сказал Шмыгаль.

Премьер считает, что угроза идет не только Украине – Кремль заинтересован в дестабилизации ЕС и НАТО, уже используя газ как оружие против всей Европы.

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"Ситуация вокруг "Северного потока – 2" и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину — ярко подтверждают этот тезис", – подчеркнул глава правительства.

Угроза нападения России

  • Скопление 100-тысячной армии у границ Украины называют серьезной угрозой для нашей страны. По данным украинской и западной разведок, Путин якобы планирует нападение в январе. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, стоит ли ждать вторжения в начале следующего года.
  • Говоря о причине бряцанья оружием, Данилов объяснил, что Кремль пугает всех войсками только из-за готовящейся встречи Путина с Байденом, мол, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах по Украине.
  • Президент Владимир Зеленский четко дал понять – Украина готова к возможному вторжению агрессора. Он каждый день следит за ситуацией и получает данные не только от украинской разведки, но и от стран-партнеров.
  • Отметим, что полномасштабное вторжение если и произойдет, то одно из направлений атаки будет со стороны Беларуси. В связи с этим самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, будет ли нападение на Украину.

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