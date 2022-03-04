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Разница между украинцами и россиянами четкая, мы свободные – Яценюк

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 марта, 12:27
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Украина – не Россия, даже если вы говорите по-русски
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что Владимир Путин считает, что украинцы – это россияне, потому что половина украинцев говорят по-русски, но это ничего не значит. Они украинцы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Разница между украинцами и россиянами очень четкая. Украинцы – свободные люди, и они знают, что такое свобода. Они знают, как защищать свою независимость. Взгляните на Харьков. Это второй по величине город в Украине. 90% людей там говорят по-русски. Но как они сражаются и защищают их город. И как так называемый освободитель нацистский Путин бомбит и обстреливает русскоязычные Харьков, Мариуполь. Украина – не Россия. Украинцы – не россияне. Даже если они говорят по-русски", – отметил Яценюк.

Ситуация в Украине 4 марта

  • Девятый день вторжения России в Украину начался с тревожных новостей. Оккупанты едва не устроили катастрофу для всего мира – обстреляли Запорожскую АЭС, там начался пожар. Вскоре стало известно, что на территорию станции зашли кадыровцы, они планировали заминировать АЭС, чтобы потом шантажировать всю Европу.
  • По данным на утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях и уже исчерпали большую часть резервов как технического, так и военного состава. Так, в Вознесенске Николаевской области ВСУ удалось разбить вражескую колонну с меткой Z, сообщает УНИАН.
  • ВСУ просят украинцев помочь в обнаружении и идентификации колонн вражеской техники, которые движутся по территории Украины. "Сегодня" подготовили аналитический материал, с помощью которого читатели смогут легко отличить технику захватчика от нашей – а ВСУ оперативно обнаружить вражеские колонны и уничтожить.
  • Авианалетами была полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ, разбомблено машинное отделение – город полностью без отопления и энергии.
  • Почему бои на Запорожской АЭС за минуту могут обернуться катастрофой, даже если взрыва не произойдет? Мы собрали две реальные причины.

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Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
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Зеленский Зеленский
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Порошенко Порошенко
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