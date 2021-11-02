Радуцкий о вакцинации в Раде: Мы хороним "три самолета" в сутки, а депутаты рассказывают о чипах и 5G

В парламенте, как и по всей стране – не без антивакцинаторов.

Михаил Радуцкий рассказал о том, какое отношение в парламенте к ограничениям и массовой вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховную Раду закрывают на карантин: вход только для вакцинированных либо регулярная сдача тестов на COVID-19. Один из поводов – растущее возмущение украинцев, которых существенно ограничили из-за пандемии.

Ситуация в Украине действительно близка к катастрофической. Мы на втором месте в Европе по количеству смертей из-за COVID-19. Страна в этом месяце преодолела отметку в 500 летальных случаев в сутки.

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При этом темпы вакцинации – самые низкие на всю Европу. В Украине всего около 18% привитых граждан.

Мировые СМИ в буквальном смысле поражены ситуацией в стране. В октябре The New York Times выходит со статьей о взлетевшей статистике смертей в Украине. Авторы пишут, что страна, которая много лет борется с коррупцией, рискует подорвать борьбу с COVID-19 из-за массовых поддельных сертификатов о вакцинации.

И спустя три локдауна народные депутаты все же решились показать украинцам на личном примере, как соблюдать ограничения. Для этого пришлось зарегистрировать отдельное постановление №6154. Документ предусматривает специальный допуск к зданиям Верховной Рады Украины.

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В Украине всего 1/5 привитых граждан. А какая ситуация с депутатами: сколько из них против вакцинации?

– Как сегодня можно изучать социологию среди депутатов, когда сегодня в стране гибнет минимум три самолета в сутки. Мы о чем сейчас? Не хочу даже задумываться над этим вопросом. Просто неинтересно. Я считаю, что народные депутаты, видя, что страна в день хоронит столько же, сколько мы хороним, когда гибнут несколько Боингов… Вы же помните, как мы соболезновали, когда про МАУ писали?

НАПОМНИМ Пассажирский лайнер Международных авиалиний Украины (МАУ), на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года.

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Как сегодня можно изучать социологию среди депутатов, когда сегодня в стране гибнет минимум три самолета в сутки. Мы о чем сейчас? Не хочу даже задумываться над этим вопросом.

Когда принимают законы, которые требуют от людей чего-либо, они не имеют право не делать тоже самое, что требуют от людей.

Поэтому народного депутата и делегируют люди, который своим примером должен показывать, что и как должно происходить. И цена всех этих закидонов про 5G и всего остального – это три Боинга в сутки. Мы потеряли за период эпидемии целый город.

СТАТИСТИКА В Украине за все время пандемии COVID-19 насчитывается больше 68 тысяч смертей. Действительно, это число можно сравнить с населением городов-спутников Киева – Брисполем или Ирпинем. А если сравнивать с городами помельче, то это две Бучи или две Боярки. Да хоть два полюбившегося "Слуге народа" Трускавца, где проживает около 30 тысяч человек.

Есть ли в Раде большинство по решениям про вакцинацию?

– В "Слуге народа" есть тоже депутаты, которые готовы о 5G порассуждать. Страна узнает своих "героев". Они говорят глупости, и это их право и их мировоззрение. Сегодня в стране есть жуткая проблема, связанная с COVID-19. Самое важное для меня сохранить каждую жизнь гражданина Украина. Но точно не интересоваться, откуда у народного депутата появилось мнение, что вакцинация – это вживление чипа-передатчика для того, чтобы пользоваться 5G.

ЧТО ЭТО ЗА ТЕОРИЯ Антинаучная теория о предполагаемом вреде 5G (пятого поколения мобильных сетей) для человеческого организма. С начала пандемии противники 5G заявляют, что вместо COVID-19 люди на самом деле якобы "страдают от частот, которые блокируют связь с гемоглобином в крови человека", что по определению является псевдонаучным "фактом".

К счастью, среди всех фракций подавляющее большинство людей, которые понимают эту угрозу и что такое спасать страну. Я очень доволен этим на самом деле. Уверен, что в Раде большинство с вменяемыми взглядами. Пока у меня сомнений нет, что есть 226. Спасибо президенту, что он внес в порядок денный внеочередной сессии вопрос об этих ограничений.

Наверняка некоторые депутаты заговорят о нарушении прав. Есть ли что им ответить?

– Для этого у меня есть много документов.

Решение Европейского суда по правам человека, где четко написано, что вакцинация не есть нарушение прав человек.

Есть третья статья Конституции Украины, где среди прочего написана фраза, что основной социальной задачей является здоровье и безопасность граждан.

Дело в том, что статьи Конституции немного выше, чем закон. А 33 статья говорит, что никто не имеет права ограничивать в свободе права передвижения и так далее, если это не определено другим законом.

А теперь читаем другие законы. Их два. Закон первый 2000 года об инфекционной безопасности граждан Украины, где четко написано, что могут быть ограничения для нераспространения эпидемии. И второй закон 1992 года об охране здоровья граждан Украины.

Тут спорить можно. Но я считаю, что спорить можно, когда все хорошо. А когда мы теряем три Боинга в сутки – я считаю, что этот спор ни о чем.

Что теперь будет с Верховной Радой?

– Нет никакой принудительной вакцинации. У депутата есть выбор:

Он вакцинирован.

Он переболел и имеет справку три месяца после болезни.

Он раз в три дня сдает ПЦР-тест либо антиген-тест.

Аппарат Верховной Рады сделает все, что для этого необходимо. В кулуарах и вокруг Верховной Рады будут лаборатории, где можно беспрепятственно провести тестирование. Открыто больше пяти пунктов вакцинации, два из которых открыты для всех граждан Украины.

Первый – в гостинице "Киев". Второй – в гостинице "Национальный". Это не считая помещения Верховной Рады.

Сделано все для того, чтобы не препятствовать депутату для исполнения его конституционных обязанностей.

Когда в городе красная зона, а Верховная Рада находится в Киеве, то ограничения не могут распространяться на обычных людей и не распространяться на депутатов.