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"Путину снится одно страшное слово": чем напуганы в Кремле по версии Верещук

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
16 октября, 12:30
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Российского президента тревожат успехи Европы в вопросе "зеленой" энергетикой, считает народный депутат
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук предположила, что "зеленая" энергетика – это кошмарный сон для президента Российской Федерации Владимира Путина. Ведь альтернатива кремлевскому газу уменьшит доходы России в будущем.

Об этом она сказала в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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"Путин ложится спать, и ему снится одно страшное слово – как по мне, я, конечно, не знаю, что ему снится, – декарбонизация, ему снится страшное слово "зеленая стратегия Европы". Он прекрасно понимает, что возобновляемые источники энергетики, все то, что связано с программами, которые начала Европа, на самом деле сегодня очень тревожат Кремль. Европейские эксперты сейчас спрашивают, делают круглые глаза, ставят знаки: а почему Путин, имея такие цены на газ, не озолиться? Почему он сейчас не торгует, не продает, а, наоборот, выжидает? А так как Путин хочет всех завязать в долгосрочные проекты и контракты. И вот теперь розовые очки, которые были у Европы, должны быть сняты. Мы говорим об этом давно – это инструмент шантажа, это оружие", - сказала она.

Что происходит с газом

Действительно, ситуация на газовых рынках весьма благоприятная для российского "Газпрома". Европа уже начала использовать запасы газа из подземных хранилищ. В тоже время цена на "голубое топливо" превысила отметку в 1225 долларов за тысячу кубометров.

Есть обоснованные подозрения, что причины энергетического кризиса в Европе созданы искусственно. В экспертном сообществе обвиняют российский "Газпром" в специальном ограничении поставок для провоцирования высоких цен.

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По мнению Ирины Верещук, "Газпром" создал такую ситуацию именно для того, чтобы воспользоваться аргументом высоких цен на энергетическом рынке для выгодных Кремлю переговоров о дальнейших газовых контрактах. В том числе остро стоит и вопрос "Северного потока – 2". Речь идет о том, что Россия хочет продемонстрировать целесообразность постройки новой ГТС и показать, что вопрос СП-2 не имеет под собой политического подтекста.

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