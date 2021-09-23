Путину Донбасс не нужен, но есть опасный сценарий для Украины – эксперт

Основной план хозяина Кремля уже срывается из-за того, что Минские соглашения зашли в глухой угол

Путину Донбасс не нужен в России - у него на него другие планы. Коллаж "Сегодня"

На самом деле президенту РФ Владимиру Путину плевать на Донбасс – ему нужны марионетки от Донецка и Луганская в Верховной Раде, чтобы влиять на принятие государственных решений Украины. Об этом идет речь в нашей статье "Точка невозврата. Зачем Москве "голос" Донбасса".

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал "Сегодня", что само присоединение Донбасса Путину не нужно.

"Он держит этот вариант в резерве. Главный сценарий Путина – впихнуть Донбасс обратно в Украину, но с особым статусом и правом вето для его представителей в Раде. Таким образом он сможет блокировать в украинском парламенте все неугодные ему решения и законопроекты", – объяснил эксперт.

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В то же время Карасев отмечает, что Минские соглашения, в которых говорится об особом статусе Донбасса, буксуют, и вполне вероятно, что в Кремле предусматривают провал своего плана.

"В таком случае, Россия может вернуться к вопросу интеграции Донбасса, а привлечение его жителей к выборам в РФ может быть некой репетицией, пробным вариантом, чтобы посмотреть, какой будет реакция мирового сообщества на сближение РФ с Донбассом", – говорит политолог.

Чего добивается Россия на Донбассе

В 2015 году после переговоров лидеров государств были приняты Минские соглашения. В документ вошли 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.

Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов), и только потом передача Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.

Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные. Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения.

Как мы уже писали, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, в каком случае война на Донбассе может быстро закончиться. Также выступил за то, что пора уже что-то решать с Минскими соглашениями.