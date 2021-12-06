Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Путин на вторжение не решится – Гордон назвал причину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
6 декабря, 09:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кремль бряцает оружием не просто так – повышает ставки и торгуется с Западом
Гордон (справа) уверен - Путин не пойдет на полномасштабную войну. Коллаж "Сегодня"
Гордон (справа) уверен - Путин не пойдет на полномасштабную войну. Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин не самоубийца, чтобы идти на полномасштабное вторжение в Украину – в противном случае его ждут здесь огромные потери. А нынешнее военное запугивание ни что иное, как шантаж Запада.

Об этом рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

Реклама

Он считает, что на сегодняшний день сегодня полномасштабное вторжение России невозможно.

"Это я так считаю. Россияне не идиоты, они понимают, что если сюда сунутся, то понесут большие, невосполнимые потери — прежде всего в живой силе. Гробы ребят, которые пришли на чужую территорию, чтобы ее завоевывать, — это большой минус Путину. Поэтому я считаю, что он на вторжение не решится", – сказал Гордон.

Журналист уверен, что все, что сейчас происходит вокруг, делается Россией для повышения своих ставок в торговле с Западом.

"Видимо, санкции все-таки работают, видимо, России что-то от Запада надо, и Путин ведет себя как рэкетир из 90-х годов: он создает проблему, чтобы потом ее благополучно решить", – подчеркнул он.

Реклама

Россия готовит вторжение в Украину?

  • Министр обороны Алексей Резников рассказывал, что у границ Украины и на оккупированных территориях находятся 94 тысячи солдат, готовых к нападению на нашу страну. Он подтвердил информацию, что наиболее подходящий для РФ период для вторжения – конце января.
  • Также The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке пишет, что Россия готовит 175 тысяч боевиков для вторжения в Украину.
  • Тем временем западные СМИ даже опубликовали план нападения РФ на Украину. По данным журналистов The Washington Post и Bild, Россия готовит три этапа вторжения – сначала в бой пойдут боевики.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

ведущий редактор раздела "Власть"

 Смотреть все статьи
Власть
Наши авторы
Ирина Ковальчук Зеленского держат в страхе! На Банковой группа "кротов" – названы фамилии Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Богдан Приходько Майдан против Зеленского: будут ли еще походы на Банковую и ждать ли перевыборов Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

74 128

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять