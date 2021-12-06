Путин на вторжение не решится – Гордон назвал причину

Президент РФ Владимир Путин не самоубийца, чтобы идти на полномасштабное вторжение в Украину – в противном случае его ждут здесь огромные потери. А нынешнее военное запугивание ни что иное, как шантаж Запада.
Об этом рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.
Он считает, что на сегодняшний день сегодня полномасштабное вторжение России невозможно.
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"Это я так считаю. Россияне не идиоты, они понимают, что если сюда сунутся, то понесут большие, невосполнимые потери — прежде всего в живой силе. Гробы ребят, которые пришли на чужую территорию, чтобы ее завоевывать, — это большой минус Путину. Поэтому я считаю, что он на вторжение не решится", – сказал Гордон.
Журналист уверен, что все, что сейчас происходит вокруг, делается Россией для повышения своих ставок в торговле с Западом.
"Видимо, санкции все-таки работают, видимо, России что-то от Запада надо, и Путин ведет себя как рэкетир из 90-х годов: он создает проблему, чтобы потом ее благополучно решить", – подчеркнул он.
Россия готовит вторжение в Украину?
- Министр обороны Алексей Резников рассказывал, что у границ Украины и на оккупированных территориях находятся 94 тысячи солдат, готовых к нападению на нашу страну. Он подтвердил информацию, что наиболее подходящий для РФ период для вторжения – конце января.
- Также The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке пишет, что Россия готовит 175 тысяч боевиков для вторжения в Украину.
- Тем временем западные СМИ даже опубликовали план нападения РФ на Украину. По данным журналистов The Washington Post и Bild, Россия готовит три этапа вторжения – сначала в бой пойдут боевики.