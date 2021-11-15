"Путин сейчас решает главную проблему": Гармаш оценил угрозу вторжения России

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш оценил угрозу вторжения России в Украину, о котором в последнее время много говорят в США. По его словам, опасаться нападения в ближайшее время не стоит.
Об этом Гармаш заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
"Я пытался анализировать весь этот разнобой данных. Я не нашел ни одного аргумента, чтобы Путину было выгодно начать сейчас активную серьезную военную кампанию против Украины. Я считаю, то, что мы сейчас наблюдаем, — и миграционный кризис, и заявления о концентрации российских войск, — это преувеличение с обеих сторон. Мне кажется, Путин действительно нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на наших границах, чтобы решить свою главную на сегодня проблему — энергетическую. Чтобы поскорее запустить "Северный поток-2", — сказал он.
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По словам Гармаша, происходящие события связаны с "Северным потоком-2" — газопроводом, который Россия построила в обход Украины. По его словам, миграционный кризис происходит со странами, которые больше всего мешают.
"Поэтому мне кажется, все, что нагнетается, — это попытка России заставить Запад считаться с ней, играть мускулами — то, что обычно Путин делает, угрожает фактически. А наши партнеры на Западе, которые также не заинтересованы в запуске "Северного потока" — американцы, британцы, — они очень грамотно использовали ситуацию, чтобы начать собственную игру и ослабить шансы России по запуску "Северного потока-2"", – сказал он.
Гармаш добавил, что паниковать не стоит, нужно оставаться спокойными
Войска РФ у границ Украины
- Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают: силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
- Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
- Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины, и объяснил, с чем это связано.
- По данным Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes, Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной.