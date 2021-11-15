"Путин сейчас решает главную проблему": Гармаш оценил угрозу вторжения России

Российская Федерация пытается заставить Запад считаться с ней, считает Гармаш

Сергей Гармаш рассказал, несут ли последние события у границ угрозу для Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш оценил угрозу вторжения России в Украину, о котором в последнее время много говорят в США. По его словам, опасаться нападения в ближайшее время не стоит.

Об этом Гармаш заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Реклама

"Я пытался анализировать весь этот разнобой данных. Я не нашел ни одного аргумента, чтобы Путину было выгодно начать сейчас активную серьезную военную кампанию против Украины. Я считаю, то, что мы сейчас наблюдаем, — и миграционный кризис, и заявления о концентрации российских войск, — это преувеличение с обеих сторон. Мне кажется, Путин действительно нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на наших границах, чтобы решить свою главную на сегодня проблему — энергетическую. Чтобы поскорее запустить "Северный поток-2", — сказал он.

По словам Гармаша, происходящие события связаны с "Северным потоком-2" — газопроводом, который Россия построила в обход Украины. По его словам, миграционный кризис происходит со странами, которые больше всего мешают.

"Поэтому мне кажется, все, что нагнетается, — это попытка России заставить Запад считаться с ней, играть мускулами — то, что обычно Путин делает, угрожает фактически. А наши партнеры на Западе, которые также не заинтересованы в запуске "Северного потока" — американцы, британцы, — они очень грамотно использовали ситуацию, чтобы начать собственную игру и ослабить шансы России по запуску "Северного потока-2"", – сказал он.

Реклама

Гармаш добавил, что паниковать не стоит, нужно оставаться спокойными

Войска РФ у границ Украины