"Путин готовит какие-то провокации": Ярош предупредил жителей Донбасса

Бывший лидер Правого сектора отреагировал на новые страшилки Кремля о наступлении ВСУ и химатаке американцев

Ярош не исключает, что Путин что-то затеял. Коллаж "Сегодня"

Недавние заявления высшего военно-политического руководства России о Донбассе могут свидетельствовать о том, что Кремль готовит какие-то провокации в ОРДЛО.

Такое мнение высказал в интервью LB.ua бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош.

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По его словам, на фронте никаких кардинальных перемен не произошло – боевики постреливают, но ничего масштабного не отмечается у врага.

"Это все, что мы сейчас наблюдаем на передовой. Но еще видим, что идет доукомплектация сепарских, если назвать их сленговым языком, подразделений. Видим, что техника подтягивается", – сказал Ярош.

Новые страшилки Москвы

Он прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "третьей военной операции" на Донбассе.

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"Общался с главнокомандующим, и никаких таких вещей, которые позволяли бы говорить о том, что мы наступаем, нет. С нашей стороны этого не происходит. Выглядит все так, что Путин, как феесбешник, готовит какие-нибудь провокации. Еще и учитывая недавнее заявление Шойгу (министра обороны РФ. – Ред.)", – отметил советник главнокомандующего ВСУ.

На уточнение журналиста, что Шойгу заявлял о якобы американских военных в Авдеевке и Красном Лимане, он ответил: "Бред".

"Скорее всего, готовится какая-нибудь провокация. Выглядит, по крайней мере, именно так", – добавил Ярош.

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