"Придется проявить покорность": почему будущее Разумкова не в руках "слуг" и президента

Владимир Литвин объяснил, как должна происходить отставка главы парламента, если до этого дойдет дело

От решений Разумкова будет зависеть его будущее на посту спикера. Коллаж "Сегодня"

Над спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым нависла угроза отставки из-за конфликта с президентской командой. Но снимут ли его с должности, зависит только от него, а не от "слуг народа" или президента. Такое мнение высказал в интервью "Сегодня" экс-глава парламента Владимир Литвин.

На вопрос, переживет ли этот конфликт Разумков в кресле спикера, Ливтин ответил: "Все зависит от него. Его политическое будущее и даже настоящее – не в руках президента или "Слуги народа", а у него".

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По его словам, у действующего главы парламента два варианта.

"Если для него вопрос будет заключаться лишь в том, чтобы остаться в должности – ему придется продемонстрировать покорность. Но он потеряет в глазах многих людей. В противном случае – он должен проводить ту линию, что и сейчас. Если существует желание призвать к ответственности главу Верховной Рады – пожалуйста, инициативная группа, подписные листы, сбор подписей..." – объяснил бывший спикер.

В то же время он считает, что если и снимать Разумкова с должности, то это должна сделать вся Рада, а не 226+ голосов одной только "Слуги народа".

"Нужно сделать так, чтобы было конституционное большинство (300 голосов. – Ред.) Верховной Рады. Для того чтобы выставить данный факт так: фракция "Слуга народа" демонстративно наказала отступника. И при этом еще и добавить: он не устраивает всю Верховную Раду. Поэтому мотивация будет разной... Могу добавить, что в 2012 году Конституционный суд произвольно упростил процедуру назначения и отзыва председателя Верховной Рады. До этого вопрос избрания и увольнения спикера парламента решался голосованием бюллетенями, после решения КС – кнопкой", – подчеркнул Литвин.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Теперь дошло до того, что Разумкова могут не пригласить на съезд партии "Слуга народа" в Трускавце. Но если он туда таки попадет, то его там ждет неприятный разговор.

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Читайте подробнее в нашем материале, что говорят "слуги народа" о возможной отставке спикера Рады и что думают о конфликте Разумкова с Арахамией.

Кроме того, уже даже в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.