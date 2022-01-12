Пограничники готовятся к аресту: экс-нардеп раскрыл тайну возвращения Порошенко

Государственная пограничная служба Украины готовится задержать пятого президента Петра Порошенко прямо в аэропорту по прилету в Киев. Уже даже известно точное время рейса. Об этом сообщил в Telegram бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
"Данные из базы Госпогранслужбы указывают, что пятый президент Петр Порошенко прибывает в Украину 17 января в 9:10 рейсом W61567 Варшава-Киев", – написал он.
По его словам, у пограничников уже стоит напротив фамилии Порошенко пометка – "арест".
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Порошенко в Польше
Государственное бюро расследований заявило, что изучило обстоятельства отъезда из страны подозреваемого в госизмене пятого президента 17 декабря, сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить ему повестку на допрос. Силовики сделали выводы, что Порошенко улетел из страны в спешном порядке.
Сам Порошенко рассказал, что ради допроса в Государственном бюро расследований не собирался ломать свой график зарубежных поездок как государственного деятеля. Он даже пообещал ответ Зеленскому по подозрению в госизмене.
В то же время нардеп обещал вернуться в Украину 17 января.
В чем подозревают Порошенко
- Напомним, 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- 24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительно привода в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.
- При этом Порошенко считает, что перед тем, как выдвигать подозрение в госизмене пятому президенту, нужно иметь железные доказательства – для общества, и для наших международных партнеров.