Почему Зеленский молчал о спецоперации по "вагнеровцам" – Арестович дал ответ

И президент, и глава его Офиса защищали национальные интересы Украины, уверяет советник Ермака

Зеленский не имел право говорить о "вагнеровцах". Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак не просто так отрицали проведение спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Они не могли ее подтвердить из соображений государственной тайны. Об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24 советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит международный характер, задеваются интересы трех и более государств, то в локализации провала принимает участие и лично верховный главнокомандующий", – сказал он.

На уточняющий вопрос, действовали ли Зеленский и глава Офиса президента до провала операции по согласованию с какими-то другими странами, Арестович сослался на закон о государственной тайне, который предполагает, что факт проведения или непроведения спецоперации является гостайной.

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"Нельзя говорить, что она проводится. Нельзя говорить, что она не проводится. Возможно и президент, и глава Офиса защищали национальные интересы Украины и в частности тех лиц, которые выполняли задание разведки, и выполняют в РФ и Беларуси, и кого так неосторожно журналист Соколова подставила под возможную контрразведывательную операцию РФ и Беларуси (опубликованием секретных документов ГУР. – Ред.) … Журналист не понимает и не может оценить ущерб, который причиняет", – сказал советник главы ОПУ и подчеркнул, что теперь для спецслужб агрессора вычислить наших разведчиков час работы.

Разоблачение "вагнергейта"

17 ноября Bellingcat опубликовало результаты расследования о спецоперации по задержанию российских наемников: планировалось доставить в Украину десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. План силовиков назывался "Авеню". Об активной фазе операции знал президент Владимир Зеленский, который и одобрил ее. Журналисты-расследователи рассказали, как вербовали "вагнеровцев", вытаскивали у них признания в преступлениях и как собирались посадить их самолет.

19 ноября на программе "Свобода слова Савика Шустера" бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что перенести спецоперацию приказал якобы Зеленский. Он уточнил, что об этом ему сообщил не лично президент, а передал Ермак.

Арестович говорил, что Бурба совершил служебное преступление, поскольку не имел права выполнять указания кого-либо, кроме президента Украины.

Журналистка Янина Соколова "слила" в Сеть секретные документы Главного управления Министерства обороны о подготовке спецоперации по задержанию российских наемников ("вагнеровцев"). Эти материалы якобы подтверждают "срыв" операции.

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