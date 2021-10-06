От мира скрывали правду – госсекретарь США Блинкен почтил память жертв Бабьего Яра и рассказал о своем отчиме

Трагедия Бабьего Яра – это урок для будущих поколений, подчеркнул Блинкен

Энтони Блинкен: "Обязуемся позаботиться, чтобы история Бабьего Яра не повторилась". Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 6 октября в Киеве, в Бабьем Яру к 80-й годовщине массовых расстрелов состоялась официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского, президентов Германии, Израиля и Албании. Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен также почтил память погибших, опубликовав видеообращение, приуроченное к годовщине трагедии Бабьего Яра.

Земля вокруг оврага двигалась и стонала

Политик отметил, что 2 октября 1941 года один из мобильных эскадронов смерти – Айнзацгруппа подала такой отчет: "Зондеркоманда 4а" в сотрудничестве с сотрудниками группы и двумя бойцами полицейского полка "Юг" 29 и 30 сентября 1941 года расстреляли 33 771 еврея в Киеве".

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"Краткое, клиническое сведение, содержащее бесчисленное количество человеческих страданий", – подчеркнул Блинкен.

Рассказывая об ужасной трагедии, Блинкен сообщил, что жертв в Бабьем Яру силой заставили спуститься в яму, где им приказали ложиться ровными рядами сверху на тех, кого уже казнили.

"Подходил стрелок и стрелял каждому еврею в шею. Непрерывно, без различия – в мужчин, женщин, детей", – сказал он.

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Таким образом людей расстреливали на протяжении двух дней.

"Убийцы работали посменно. Некоторые из них отдыхали у костра рядом, чтобы пообщаться между собой и выпить кофе. Не все, кого расстреливали, погибали сразу. Некоторые задыхались под весом тел", – сказал госсекретарь США.

Он также добавил, что впоследствии выжившие рассказывали, что земля вокруг оврага двигалась и стонала в течение нескольких дней после массовых расстрелов, как будто бунтовала против того, что ей приходилось принимать.

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"Отмечая 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, мы помним, что и жертвы, и преступники были людьми. Каждый из евреев, убитых в те первые два дня, был мужчиной или женщиной, мальчиком или девочкой, каждый со своей жизнью, привязанностями и надеждами. И каждый из десятков тех, кто нажимал на курок, также был человеком, сделавшим свой выбор", – заявил Блинкен.

Мир не помнил, что произошло в Бабьем Яру

Он также обратил внимание на то, что на протяжении большей части последних восьми десятилетий мир не помнил, что произошло в Бабьем Яру. И это, по словам чиновника, было сделано намеренно.

Блинкен также рассказал, что в 1943 году несколько сотрудников "Зондеркоманды 4a" вернулись в Бабий Яр, чтобы попытаться уничтожить доказательства массового убийства. Они заставили заключенных из концлагерей выкопать останки жертв и сложить их в огромные костры, облили бензином и сожгли. Затем нацисты казнили этих заключенных также.

"Но не только нацисты пытались скрыть то, что произошло. В течение десятилетий советская история обходила упоминания о том, что 33 771 жертва тех первых двух дней – и еще десятки тысяч – были евреями. И что они были убиты потому, что были евреями", – подчеркнул госсекретарь США.

Участие отчима в дискуссиях с представителями СССР

Блинкен также вспомнил об участии своего отчима в дискуссиях с представителями СССР относительно трагедии Бабьего Яра.

"Через тридцать лет после этого массового убийства, в 1971 году, моего отчима, Сэмуэля Пизара, попросили присоединиться к небольшой делегации американцев для участия в ряде неофициальных дискуссий с представителями Советского Союза. Члены делегаций с обеих сторон были представителями разных сфер жизни – искусства, политики, бизнеса – с целью способствовать откровенному диалогу по сложным вопросам", – рассказал он.

Госсекретарь добавил, что конференция проходила в Киеве, и с самого начала выступления советской делегации были неприязненными и имели избыток антисемитизма.

"Мой отчим, еврей, родившийся в Польше, потерял почти всех, кого он любил, во время Холокоста, и пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей. Когда члены советской делегации употребляли такие термины, как "еврейские нацисты Нью-Йорка", и проводя экскурсию по Киеву, рассказывали о страданиях и героизме населения города во время войны, ни разу не упомянув евреев, мой отчим говорил: "Татуированные цифры на моей руке начинали чесаться", – вспомнил Блинкен.

Отчим Блинкена тогда обратился к советской делегации. Говорил об опасности антисемитизма, о тяжелых усилиях, которые нужно приложить обществу, чтобы искоренить этническую и расовую ненависть, и об опасности сокрытия ужасных частей нашей истории. Он завершил свое выступление предложением: "Вчера вы дали нам возможность увидеть мемориалы, сооруженные в память о вашей Великой Отечественной войне против нацистов. Сегодня стоило бы посетить Бабий Яр".

Советская делегация не отреагировала на тот момент. Но когда заседание закончилось, американская делегация решила посетить Бабий Яр в тот же день. Потом прибыла советская делегация и тихонько присоединилась к посещению.

"Мой отчим рассказывал, что после того визита тон диалога значительно смягчился. Пятьдесят лет спустя, я много размышлял над тем, почему мой отчим призвал делегации посетить Бабий Яр. И я считаю, что это потому, что он знал, что один из самых мощных способов преодолеть ненависть – показать людям, к чему она приводит, о ее последствиях для людей. Он заставил тех делегатов увидеть, что он так же легко мог стать одним из тех людей, которые похоронены в том овраге. Или одним из шести миллионов", – сказал Блинкен.

Трагедия Бабьего Яра – урок для будущих поколений

Он отметил, что отчим знал, что, если мы не помним или намеренно вычеркиваем части нашей истории, мы лишаем себя и будущие поколения уроков, которые мы должны усвоить.

"И он знал, какова сила изменения мнения даже одного члена той советской делегации, потому что единственное, что когда-нибудь встает между нами и зверствами – это наши собратья-люди. Ибо, как люди обладают способностью становиться преступниками, так они обладают способностью становиться и праведниками. Поэтому в эту годовщину мы чтим память всех погибших в Бабьем Яру, обязуемся позаботиться, чтобы рассказывалась их полная история, и обещаем действовать ежедневно ради того, чтобы эта история не повторялась", – подытожил Блинкен.

Украинские корни Блинкена

В списках Переяславской городской управы упоминаются предки госсекретаря США. В частности, Авраам Блинкен. Вероятно, это старший брат Меера Блинкена, родившегося в 1877 году. Меер Блинкен – прадед госсекретаря США. Он окончил школу в Переяславе, затем получил коммерческое образование в Киеве. Переехал в Америку в 1904 году, когда ему было 25. Вместе с ним переехал и один из сыновей, а всего их у Блинкена было трое.

В конце XIX века в Российской империи существовала так называемая черта оседлости. За ее пределами евреям жить не разрешалось. Поэтому Переяслав, входивший в черту, стал одним из центров еврейской диаспоры. Более половины жителей, судя по данным переписи, были евреями. Но жить там было некомфортно, многие бедствовали. Именно поэтому большое количество евреев мечтало покинуть страну, уезжало в США. Кстати, Меер в Америке остался Блинкиным, это уже его сын – на французский манер – стал называться Морисом Блинкеном. Морис (имя при рождении – Моисей) – дед Энтони Блинкена.

Меер Блинкен умер рано – в 1915 году. В Америке на жизнь он зарабатывал как владелец массажного салона. А также писал книги на идиш – написал более 50 художественных произведений и научных трудов. Художественные произведения писал об Украине, описывал подробности быта и нравов жизни в украинском местечке.

Критики отмечают, что книги Блинкина были чрезвычайно популярны среди его современников, говоривших на идиш. Однако известность сошла на нет вскоре после его смерти. Англоязычная Википедия называет Меера Блинкена "украинско-американским автором".

Дед Блинкена занимался политикой, отец стал дипломатом

Морис Блинкен получил в США юридическое образование (университет Нью-Йорка). Он долгое время работал представителем британской компании по производству одежды – Marks & Spencer. Затем создал компанию по производству оборудования – Mite Corporation. В послевоенные годы Блинкен финансировал научные исследования, касающиеся экономики государства Израиль. Одно из них, как отмечают в США ("Палестина: Проблемы и перспективы"), оказало влияние на американскую политику в отношении Израиля.

У Блинкена было три сына: Дональд, Роберт и Ален. Госсекретарь США – сын Дональда Блинкена, который при президенте Клинтоне был послом США в Венгрии. Дональд Блинкен был дипломатом по образованию, он окончил Гарвард. Мать нынешнего госсекретаря США – Джудит Блинкен – сама родом из Венгрии. Примечательно, что родители Блинкена развелись, Дональд Блинкен женился повторно.

Российские СМИ сообщают, что Блинкен из семьи выходцев из России. В некоторых украинских СМИ неоднократно приводился такой факт. Газета The New York Times местом рождения Мориса Блинкена называла "Киев, Россия". Подробность, которую при этом упускают – та публикация датирована июлем 1986 года.

Сам Энтони Блинкен разницу прекрасно знает. Свою политическую карьеру он начал в администрации президента Барака Обамы. Был спичрайтером президента по внешнеполитическим вопросам. В 2013-2015 годах был заместителем советника президента США по вопросам нацбезопасности. В 2015-2017 – заместителем госсекретаря США.

Справка:

Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 урочище Бабий Яр стало местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных, евреев и цыган – по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других. Только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года там расстреляли почти 34 тысячи евреев.

Общее количество уничтоженных в Бабьем Яру, по разным данным, составляет от 70 тысяч до 150 тысяч человек.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве в Бабьем Яру установили новые скульптуры, которые вызвали неоднозначную реакцию жителей города.

29 сентября президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра и сообщил, что в этот день во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный трагедии.

Также напомним, Зеленский напомнил о жутких объявлениях, в которых евреев звали на расстрел.