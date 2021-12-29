"НАБУ внедрило агентов": Гордон озвучил "сюрприз" для "слуг народа"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что правоохранители уже даже зафиксировали, как депутаты "Слуги народа" берут десятки тысяч долларов "в конвертах", но до суда дело не может дойти из-за отсутствия руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом он сказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.
Его возмущает, что до сих пор никто не дал четкого ответа на вопрос, платят ли "слугам" ежемесячно 20-70 тыс. долларов.
"Я обращаюсь еще раз, ответьте конкретно на вопрос: депутатам от "Слуги народа" платят "бабки" из "черной кассы" Офиса президента или нет? Молчат. Но я вам скажу по секрету, что это все уже зафиксировано. Это все есть в НАБУ, потому что НАБУ внедрило своих агентов в депутатский корпус. Эти люди получали "бабки" под запись. Там у них сетки, штрафы… За неголосование какой-то там минус – штрафуют их", – сказал Гордон.
Журналист объяснил, почему до сих пор дело не доходит до суда.
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"Чтобы эти данные НАБУ были в суде, необходим прокурор САП (речь о руководителе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. – Ред.), но прокурора САП они не назначают полтора года … Для них это плохо. Уже провели конкурс, выиграл человек, но не их и они не назначают до сих пор. Охи**ть, другого слова нет", – подчеркнул он.
Слугам платят "в конвертах"?
- Ранее народный депутат Анна Скороход (экс-"слуга") выдала компромат, мол, нардепам "Слуги народа" платят в конвертах, есть даже аудиозапись. По ее словам, доплаты в конвертах варьируются в зависимости от значимости депутата.
- Еще один бывший "слуга" Артем Дмитрук тоже раскрыл внутреннюю кухню "СН", отметив, что депутатам платят за голосование.
- Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что в Национальное антикоррупционное бюро поступило более десяти заявлений о получении народными депутатами денег "в конвертах".