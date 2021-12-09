"На Донбассе – катастрофа, под угрозой 5 млн человек": Витольд Фокин о главной проблеме ОРДЛО и мирном плане

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в эксклюзивном интервью рассказал про Донбасс, Крым и грядущие вызовы

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин объяснил, какие проблемы Донбасса хотел решить во время Минских переговоров. / Фото: Коллаж: Сегодня

Витольд Фокин согласился дать большое интервью к 30-летию подписания Беловежских соглашений. В тот день произошел последний толчок Советского Союза в пропасть истории. Тогда, 8 декабря 1991 года на государственной даче Вискули в Беларуси собрались представители Украины, Беларуси и Российской Федерации. С нашей стороны подписи поставили первый президент независимой Украины Леонид Кравчук и тогдашний глава правительства и наш собеседник – Витольд Фокин.

В первой части интервью мы поговорили о том, как вообще появились Беловежские соглашения, что происходило в тот день и почему история могла пойти иначе, если бы...

Реклама

А вторая часть разговора – о том, что мы видим сегодня в Украине. В августе 2020 года Витольд Фокин, проработавший более 20 лет в горной промышленности на Донбассе, откликнулся на предложение Леонида Кравчука вернуться в большую политику на должность заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минских переговорах.

Но планы рухнули. В первый месяц работы Фокин запомнился рядом громких заявлений, которые и "оформили" ему отставку. Первый премьер-министр Украины предложил амнистию, заговорил о местных выборах в ОРДЛО и, как пишут СМИ, неоднозначно высказался о войне с Россией.

Резонансные заявления умножились на слухи о том, что высокую должность Витольд Фокин якобы получил благодаря дружбе своей внучки, певицы Маши Фокиной с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Но, как ни странно, именно Ермак одним из первых высказался о его отставке. А глава МВД Арсен Аваков и вовсе предложил Фокину вернуться на пенсию.

Реклама

30 сентября президент Владимир Зеленский дал команду: убрать Витольда Фокина из переговоров по Донбассу.

Спустя год можем сделать выводы и поговорить без погони за хайпом. А что же тогда предлагал Фокин? Что делать с Донбассом и Крымом? Или, возможно, решение Зеленского об отставке было верным?

Давайте разбираться и спрашивать про Крым, Донбасс и другие "острые углы".

Реклама

Далее – прямая речь Витольда Фокина.

Что делать с Крымом

- Мне многое непонятно. Вроде бы не дураком родился, а понять не могу: почему Крым, который я и подавляющее большинство украинцев по-прежнему считаем нашим, сами же экологически уничтожаем? Ведь, лишая полуостров воды, мы обрекаем не только людей страдать от жажды, но и уничтожаем его уникальную природу, рискуя превратить Крым в пустыню.

Какую цель преследуют злоумышленники подрывающие опоры высоковольтных передач?

Мы плохо знаем географию, забывая, что Днепр берет начало на Валдайской возвышенности. Можем ли мы рассчитывать на любовь и преданность крымчан к Украине, лишая их воды?

Министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что это невозможно из-за оккупации Россией. Ведь есть мнение, что воды хватило бы для населения Крыма, если бы Москва не использовала ее для военной промышленности на полуострове... Что скажете?

Да, это известно, Россия использует Крым как военную базу, но если мы не дадим Крыму воды – что военная база исчезнет? Ведь страдать будут наши люди, а не российские военнослужащие.

На этом мы могли бы сделать прекрасный бизнес.

Воду в Крым давать не бесплатно, а по рассчитанному тарифу. Ну почему не заработать на этом не копейку, а хорошие деньги, которых так не хватает?

Кто-то обязательно задаст вопрос: чей Крым? Вы как считаете, чей Крым, а?

Юридически – Крым украинский. Фактически у нас нет доступа туда из-за России.

У меня другой ответ! Что такое страна и государство? Многие считают, что это синонимы. Ничего подобного! Государство – это временная политическая система, которая может меняться каждые пять лет, в зависимости от того, кто взошел на престол. А страна – это та часть суши и акватории, которая является Родиной, которая веками служила нашим предкам.

Страна – это земля политая кровью и потом наших отцов и дедов и каждый, кто считает себя человеком должен быть предан ей, как святыне. На протяжении веков территория нынешней Украины принадлежала варяжским конунгам, Великому княжеству Литовскому, речи Посполитой, была и Татаро-Монгольским Улусом и всегда оставалась нашей землей, Родиной.

Кому принадлежит Крым? Потомкам, тех, кто живет там, работает, кто во время Великой Отечественной войны защищал эту землю от агрессоров. Крым принадлежит тем, кто на протяжение веков обильно орошал ее собственной кровью и потом, превращая эту землю в чудесный сад, жемчужину черноморья.

И тот, кто пытается оставить Крым без воды, едва ли имеет право называть себя патриотом.

Воевать нужно не только за землю, а может и не столько за землю, сколько за души, сознание людей! Мы обязаны вернуть доверие крымчан к Украине. Это мое личное мнение.

Завершая тему Крыма: я тоже иногда слышу такое мнение, что Украина должна доказать Крыму...

Так мы же действуем наоборот!

А в обратную сторону это разве не работает? Должен ли Крым доказать остальной части Украины, что хочет вернутся и любит Украину?

Пока мы лишаем население Крыма воды, лучше об этом их не спрашивать: ответ заведомо будет не в нашу пользу, к сожалению.

Что успел сделать в ТКГ по Донбассу

Летом 2020 года вы около месяца пробыли в трехсторонней контактной группе по Донбассу на должности заместителя делегации. Потом вы были отправлены в отставку указом президента Владимира Зеленского. Что случилось?

Я дал согласие войти в состав ТКГ после длительных размышлений и уговоров. Со всей ответственностью заявляю, что Андрей Ермак к моему назначению ни какого отношения не имеет. Тот, кто это придумал – пусть питается собственным ядом, он стал источником злокозненных слухов.

Я познакомился с ним, примерно за два года до этих событий и больше контактов никаких с ним не имел.

Предложение мне сделал Леонид Кравчук, он приехал ко мне и мы несколько часов провели в беседе.

Он разделял мои позиции, я целиком был согласен с ним по ряду принципиальных вопросов. Мы оба понимали, что стране нужен реальный мир, а не имитация стремления к миру. И мир нам нужен не любо ценой и разговор не шел об капитуляции.

Не знаю, как Леонид Макарович, а я и сейчас остаюсь при своем мнении. Кстати, за короткое время моего пребывания в ТКГ, я хотел бы отметить конструктивную позиции Офиса президента, которая предусматривала создания консультативной группы для ведения переговоров с лидерами "квази-республик".

Без переговорного процесса никакой разумный мир невозможен.

По классике большинство войн начинались с ультиматума и заканчивались конструктивными переговорами. Все войны, кроме безоговорочной капитуляции, о которой разговор не идет.

О надвигающейся катастрофе на Донбассе

Мое пребывание в ТКГ ничем особым не отмечено. Единственное, что я успел – поднять вопрос о надвигающейся экологической катастрофе в Донбассе, из-за того, что власти потеряли контроль за откачкой воды из затопленных шахт. Это не вода, а вредоносные растворы всех минеральных солей, содержащие изотопы радиоактивных веществ.

Если эта вода попадет в Северский Донец без очистки, то будут выведены со строя и непригодны для использования водозаборы на территории, где приживают около 5 млн. людей.

Но и этим не кончится: под угрозой находятся Азовское море, Причерноморье, а там и до Средиземного моря недалеко.

О предложении провести амнистию

Серьезные разногласия возникли из-за моей позиции касающейся амнистии. Милосердие – привилегия победителей, жажда мщения – удел побежденных и слабых. Настаивая на всеобщей амнистии, я никоем образом, не имел ввиду простить преступления изуверам, насильникам, мародёрам. Справедливость закона – неотвратимость наказания.

В 1952 году парламент Франции огласил общую амнистию изменникам народа Франции, освободив тысячи госслужащих и два десятка тысяч коллаборационистов, сотрудничавших с гитлеровским режимом. А палача еврейского народа Эйхмана Моссад разыскал в 1964-м и казнил негодяя.

Естественно, после прекращения военных действий должны быть созданы следственные группы, которые бы отыскивали предателей и отдавали их на суд народа по типу Нюренбергского процесса над нацистками преступниками.

Но те, кто настаивает на создании фильтрационных лагерей для всех воюющих вольно или невольно тормозит заключение мира, способствует гибели наших воинов. Ведь если заявить, что амнистии не будет, то любой вооруженный человек будет защищать себя и свою семью до последнего патрона.

Что делать с особым статусом

Разногласия возникали и по особому статусу Донбасса. Более чем странно, ведь это требование прописано в 4-м пункте комплекса мер по выполнению Минского соглашения, безальтернативность, которого признается всеми.

А почему именно Донбассу? С такой логикой можем ли мы рассуждать об особом статусе другим регионам Украины?

Да потому, что Донбасс является жертвой войны, где уничтожены вся инфраструктура, жилой фонд, предприятия тяжёлой индустрии...

И если одна Украина будет возрождать Донбасс, то на это уйдут столетия.

А тот, кто хочет распространить особый статус и на другие регионы Украины, уподобляется несмышлёному волшебнику Хоттабычу, который каждому футболисту на поле дал по мячу, чтобы они не бегали друг за другом.

О первых шагах к миру

А на конференции онлайн в ТКГ я говорил только о затопленных шахтах. На месте нынешней власти я бы объявил Донбасс международной зоной гуманитарной и экологической катастрофы в границах юга Европы и северной части Ближнего востока. Вся эта территория подвержена реальной опасности.

Все страны Европы должны быть озабочены вероятностью катастрофы.

Нужно думать о ближайшей перспективе жизни густо населенной территории Приазовья, нужно разработать и утвердить концепцию строительства водовода из Каховского водохранилища до Мариуполя и Бердянска. У меня есть наработки технического задания.

Проект может быть очень недорогим, в пределах около 1 млрд. долларов.

Если начать работу без промедления, то вскоре курортные зоны и восточная часть Донецкого бассейна получат качественную питьевую воду.

Пусть это будет первый шаг налаживания отношений с жителями Донбасса. Нужно вернуть их доверие к украинским властям.

Мне все больше кажется, что наша страна в какой-то мере стала заложницей мирового противостояния, и поэтому вправе рассчитывать на реальную помощь не эфемерных партнеров и доброжелателей, а от всех государств заинтересованных в предотвращении общеевропейской катастрофы.

Донбасс восстанавливать придётся, но не в прежнем его виде. Пусть роль индустриального гиганта останется в истории нашей страны, как напоминание на будущее.

Донбасс нужно превратить в цветущий регион с высоким индексом счастья для населения. А для этого нужны будут большие капиталы, которых Украина не имеет.

Нужно остановить процесс распродажи в разлив и на вынос за мизерную плату Богом данной нам земли. Нужно радикально изменить систему землепользования. Еще во времена Древнего Рима широко использовался метод, названный Суперфицией, когда инвестору предоставляется возможность облюбовать и выбрать территорию, которую он, по согласованию с властями, хочет использовать для создания производственных и инфраструктурных объектов на определенный период или в бессрочное пользование. Он становится безоговорочным собственником всего, что на этой территории построено, посажено, создано.

Эту недвижимость он может продать, обменять, использовать под залог, передать в наследство. Однако, земля остается в собственности государства. Хозяин производительных сил отвечает за создание рабочих мест, вносит соответствующие налоги в бюджет, т.е. живет по украинским законам. Думаю, что при благоприятном стечении обстоятельств инвесторы будут действительно стоять в очереди разместить свой капитал, как и мечтал наш нынешний президент.

К сожалению, все это относительно в далекой перспективе, а жители Донбасса уже страдают, нуждаются во всем, испытывают безысходность.

Убегая от смертельной опасности многие из них рассеялись по всей Украине. Нужно признать, что эти обездоленные люди, в принципе, ни кому не нужно, я никого не хочу в этом упрекать На фоне колоссальных трудностей и политических и финансовых и связанных с пандемией, огромная часть населения Украины не живет, а выживает как может, поэтому они не способны на существенную помощь беженцам.

Чем занимается после ухода из ТКГ

В марте 2021 года мы с сыном создали Центр координации социальной помощи с офисами в Киеве, в Мариуполе и Бахмуте, где опытные юристы, психологи, врачи оказывают консультативную поддержку жителям. Делают это абсолютно бесплатно. Это хорошо, сотни обратившихся к нам людей с благодарностью отзываются о помощи, которую получили. Однако, не менее остро они нуждаются в материальной, финансовой помощи.

Государство само держится "еле-еле душа в теле".

Я рассчитываю только на помощь бизнеса. Честно скажу, некстати сейчас закон об олигархах. В моем понимании, только они могли бы быть мощным локомотивом, чтобы вытащить из нужды миллионы людей и, в частности, жителей Донбасса.