Мы не оставим Поклонскую в покое – Кулеба высказался о предательнице Украины

Назначенную послом России в Кабо-Верде Поклонскую могут экстрадировать в Украину

Слева на фото Наталья Поклонская, справа - Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти помнят об "экс-прокуроре" временно оккупированного Крыма Наталье Поклонской, которую Владимир Путин назначил послом России в Кабо-Верде.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно ее экстрадицией занимается Генпрокуратура, Минюст и МВД", – ответил глава МИД на вопросы своих подписчиков.

Поклонскую сослали на африканский остров

Президент России Владимир Путин в начале октября подписал указ о назначении послом России в Кабо-Верде Натальи Поклонской.

После этого спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко напомнил, что Поклонская находится в розыске.

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что назначенную послом России в Кабо-Верде Поклонскую могут экстрадировать в Украину. В ответ на этом спикер МИД России Мария Захарова сказала, что Поклонская "обладает дипломатическим иммунитетом".

Поклонская сообщила, что прибудет в Кабо-Верде в течение месяца.

Что известно о предательнице

До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее так называемым "прокурором Крыма".

В 2016 году после российских выборов, проведенных незаконно на полуострове, она стала депутатом Государственной Думы. Украина и Запад эти выборы не признали.

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По информации Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, Поклонской объявлено подозрение в "создании преступной организации", "незаконном лишении свободы или похищение человека" ("дело крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и потом осуждены в России крымчане Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний), "нарушении законов и обычаев войны".

Ранее мы сообщали, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у предательницы Украины и незаконно избранной депутатом Государственной думы России бывшего т.н. "прокурора оккупированного Крыма" Натальи Поклонской, которое вызвало серьезный резонанс.

Также напомним, Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма.