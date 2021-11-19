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Может, это были и не боевики. Тищенко странно оценил операцию по "вагнеровцам"

19 ноября, 10:59
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По мнению парламентария, спецоперации по задержанию "вагнеровцев" не было
Тищенко считает, что операция по задержанию "вагнеровцев" – не блестящая. Фото: коллаж "Сегодня"
Тищенко считает, что операция по задержанию "вагнеровцев" – не блестящая. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что операция по задержанию боевиков из ЧВК "Вагнера" — это не спецоперация. Кроме того, он считает, что задержанных нельзя пока классифицировать наемниками. Так как, по мнению Тищенко, еще не доказано, кто это был.

Об этом он сказала в комментарии каналу "Прямий" в кулуарах Верховной Рады 18 ноября.

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"Это не блестящая, это не спецоперация. Она не случилась. Хорошо, исходя из логики, кто-то сказал, что в каком-то гражданском самолете должны быть какие-то люди, которые подпадают под статус вагнеровцев. Кто-то там сказал, кому-то там баба Маня на ухо прошептала. Далее. Мы как государство, в котором происходит процесс по освобождению заложников, в котором происходит процесс мирных переговоров, в котором сейчас идет война, – мы должны на слухах что-то решать? Нет, мы не можем так сделать", – сказал Тищенко.

Он утверждает, что в ситуации с вагнеровцами есть "российское направление".

"Я понимаю, что если это спецоперация, то это очень и очень большая тайна. Но о ней все знают даже в таких детективных подробностях. Потому я считаю, что это все российская провокация. Я считаю, что мы не можем вмешиваться в действия другого государства. В государстве Беларусь были задержаны люди, подпадающие под статус боевиков группировки Вагнера. Но это даже не доказано. Это наши с вами догадки. Поэтому если это в суде будет выяснено: что они боевики, что они вагнеровцы – тогда можно будет вообще классифицировать их наемниками. Но они были задержаны в Беларуси. Что вы от нас... Я вам все сказал, что хотел. Это русский провокационный цвет. И надо об этом всем говорить из всех газет, со всех страниц… даже из утюгов", – заявил Тищенко.

Расследование Bellingcat

Читайте также о роли Зеленского, Ермака, Порошенко и Безуглой в спецоперации по "вагнеровцам".

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