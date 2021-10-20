Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Медведчук лучше сядет, чем расстроит Путина: Гордон указал на ошибку Зеленского

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 октября, 08:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кремле четко дали понять куму Путина, что побег из Украины станет для него концом
Зеленский ошибся с идее об обмене Медведчука. Коллаж "Сегодня"
Зеленский ошибся с идее об обмене Медведчука. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о возможном обмене нардепа Виктора Медведчука в Россию, если у того обнаружат российское гражданство, поскольку кум Путина не будет отказываться от украинского паспорта или сбегать в Москву.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Реклама

"Это ошибка президента даже предлагать Медведчуку такой ход", – сказал он.

Журналист назвал Медведчука умным врагом и напомнил, что он еще и сильный юрист с армией адвокатов.

"Когда его повели в суд и была реальная угроза того, что он сядет, конечно, был соблазн убежать в Россию. Но, по слухам агентуры, Путин передал ему через людей, что если он сбежит, то для Путина больше не будет представлять интереса. Лучше пусть садиться и тогда будет помогать. Поэтому, конечно, Медведчук не будет никуда сбегать – будет бороться. Если надо будет – пойдет в тюрьму, с ним там ничего плохого не произойдет и будет сидеть комфортно. Ценность его как политика будет только расти. Он просто умыл президента, сказав: "Я гражданин Украины, мне не надо никакое другое гражданство". Это ход политика. Поэтому не будет он брать российское гражданство и не будет выходить из украинского", – сказал Гордон.

При этом он считает, что Медведчуку плевать на Украину и кум Путина больше ощущает себя россиянином.

"Он будет показывать Путину: "Я боец. Смотри, я не подведу". А то, что Медведчука не посадили – это не его заслуга или Путина, это недоработка тех, кто думал посадить", – резюмировал журналист.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

Реклама
  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.27

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.61

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

81 879

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять