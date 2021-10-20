Медведчук лучше сядет, чем расстроит Путина: Гордон указал на ошибку Зеленского

В Кремле четко дали понять куму Путина, что побег из Украины станет для него концом

Зеленский ошибся с идее об обмене Медведчука. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о возможном обмене нардепа Виктора Медведчука в Россию, если у того обнаружат российское гражданство, поскольку кум Путина не будет отказываться от украинского паспорта или сбегать в Москву.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Это ошибка президента даже предлагать Медведчуку такой ход", – сказал он.

Журналист назвал Медведчука умным врагом и напомнил, что он еще и сильный юрист с армией адвокатов.

"Когда его повели в суд и была реальная угроза того, что он сядет, конечно, был соблазн убежать в Россию. Но, по слухам агентуры, Путин передал ему через людей, что если он сбежит, то для Путина больше не будет представлять интереса. Лучше пусть садиться и тогда будет помогать. Поэтому, конечно, Медведчук не будет никуда сбегать – будет бороться. Если надо будет – пойдет в тюрьму, с ним там ничего плохого не произойдет и будет сидеть комфортно. Ценность его как политика будет только расти. Он просто умыл президента, сказав: "Я гражданин Украины, мне не надо никакое другое гражданство". Это ход политика. Поэтому не будет он брать российское гражданство и не будет выходить из украинского", – сказал Гордон.

При этом он считает, что Медведчуку плевать на Украину и кум Путина больше ощущает себя россиянином.

"Он будет показывать Путину: "Я боец. Смотри, я не подведу". А то, что Медведчука не посадили – это не его заслуга или Путина, это недоработка тех, кто думал посадить", – резюмировал журналист.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.