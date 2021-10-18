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"Марионетки Кремля в истерике": Гармаш объяснил "цирк" боевиков с ОБСЕ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 октября, 17:07
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Представитель ТКГ раскрыл коварный замысел оккупантов в блокировании работы наблюдателей на Донбассе
Гармаш разъяснил, для чего оккупанты устроили скандал с ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"
Гармаш разъяснил, для чего оккупанты устроили скандал с ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"

Провокации с блокированием работы миссии ОБСЕ на Донбассе – это цирк и блеф со стороны России, а задержанного недавно "офицера" боевиков используют как рычаг давления.

Об этом написал в Facebook представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

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В первую очередь он отметил "пляски" боевиков вокруг задержания россиянина Андрея Косяка, который якобы представлял т.н. "ЛНР" в СЦКК

"Это говорит о политических мотивах этой "спонтанной", как заявляли пропагандисты ОРДЛО, акции. С чего бы дончане так обеспокоились судьбой боевика из Луганска? Кстати, в Луганске офис ОБСЕ никто не блокирует… Показательно, что Москва практически не поднимает вопрос освобождения своего гражданина, а вот ее донбасские марионетки буквально истерят. Но ведь задержанный Косяк – гражданин России… Это опять же говорит о том, что ОРДЛО просто используют задержание своего боевика, как повод для изображения из себя политического субъекта, отдельного от Москвы", – говорит Гармаш.

Также удивляют требования местных протестующих в Донецке, чтобы ОБСЕ надавила на Киев в освобождении боевика. Но кремлевские марионетки не знают, что Миссия не может ни на кого влиять, а лишь наблюдает за происходящим на Донбассе. Другими словами, боевикам важно устроить цирк за невыполнение их требований (блокировать работу ОБСЕ, задерживать наблюдателей).

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"Блокировка работы ОБСЕ – это блеф, поскольку ОРДЛО более чем кто-бы то ни было заинтересован в работе там ОБСЕ. Главная цель для Москвы и т.н. "Л/ДНР" – это политическая субъективизация "республик". Ради этого Москва включила их в Минский процесс, ради этого РФ заменила в СЦКК своих офицеров на боевиков… ОБСЕ – это единственная площадка, которая является для них "окном в мир", – подчеркнул представитель ТКГ.

Гармаш считает, что случай с Косяком Москва использует для давления на ОБСЕ, с целью сделать позицию ее новой команды в ТКГ более пророссийской, поскольку новая команда ОБСЕ занимает более объективную позицию, чем предыдущая – это вызывает явное неудовольствие Москвы.

Россия выживает ОБСЕ с Донбасса?

  • 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что в оккупированном Донецке подконтрольные боевикам демонстранты устроили митинг под офисом ОБСЕ и даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. Они требовали освобождения задержанного недавно "офицера" боевиков.
  • В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что речь идет о приостановлении миссии в Донецке, а в Луганской области она работает, пишет Дом.
  • 18 октября стало известно, что боевики на Донбассе взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже назвала это международным терроризмом.
  • В МИД Украины выдвинули требования России из-за ситуации с ОБСЕ. Киев считает, что этими действиями оккупанты лишь подтверждают отказ от Минских соглашений и раздувают конфликт на Донбассе.

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