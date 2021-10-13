"Лучше идти в тюрьму, но не беги": Гордон об условии Путина Медведчуку

Журналист назвал кума Путина честным врагом Украины и рассказал, почему в Кремле им недовольны

Гордон рассказал, кем считает Медведчука и как к нему относятся в РФ. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук не сбежал от суда, чтобы президент РФ Владимир Путин от него не отказался. Хотя в Кремле уже есть недовольные им люди и Россия понемногу начинает от него отказываться.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

Реклама

Сначала он дал оценку куму Путина и даже высказал ему уважение.

"Все знают мое отношение к Медведчуку и я считаю его главным агентом влияния России в Украине. Я считаю, что это честный враг Украины. Я уважаю честных врагов, потому что люди, являясь врагами и маскируются под друзей – намного хуже. Медведчук никогда не маскировался", – сказал Гордон.

Журналист утверждает, что кумом Путина уже не сильно довольны и в самом Кремле.

"Россия, которая так поддерживала Медведчука, тоже уже частично от него отказалась. У меня есть прямые и косвенные доказательства. Слишком многих в России в Кремле, Медведчук раздражает. Потому что РФ выделяет огромные деньги на борьбу с Украиной через Медведчука, а кому-то завидно, кто-то думал "почему не через меня". Путин относится к Медведчуку с большой симпатией, но в Кремле есть и другие люди, которые ненавидят Медведчука, и чья точка зрения победила – мы не знаем", – объяснил он

Гордон объяснил, почему Медведчук не сбежал из Украины, поскольку здесь он может оказаться за решеткой.

Реклама

"Мне знающие люди из России, оппозиционные, говорили, что Путин дал понять четко Медведчуку, что если он сбежит перед судом – Путин его уважать не будет и для него политика закончится. То есть, лучше идти в тюрьму, но не беги. Поэтому Медведчук и остался, поэтому он не сбежал, хотя, казалось бы, что еще проще – бегом в Россию, пока суда нет. Он понимал, что если он убежит, то перестанет быть Виктором Медведчуком", – резюмировал журналист.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.