"Кремль поднимает ставки": Киев назвал причину новой агрессии РФ

Путину не удастся осуществить свои наполеоновские планы благодаря двум важным факторам

Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе. Коллаж "Сегодня"

Россия снова начала бряцать оружием и пугать Украину и Запад новой войной, потому что стремится подорвать мир в Европе и взять реванш за поражение 30-летней давности.

Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Важно понять – сейчас речь идет не только про российскую агрессию против Украины. Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремиться в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась после окончания "холодной войны". Можно сказать – взять реванш за поражение, которое случилось 30 лет назад (когда распался СССР. – Ред.)", – сказал он.

Кулеба уверен, что России не удастся достичь этих целей благодаря двум факторам.

"Выдержке и силе Украины, а также силе скоординированной реакции мира. Украина вместе с партнерами укрепляет региональную безопасность и готовится в случае эскалации российской агрессии выступить единым фронтом", – подчеркнул глава МИД Украины.

Новый виток российской агрессии