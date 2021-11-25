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"Кремль поднимает ставки": Киев назвал причину новой агрессии РФ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 ноября, 12:51
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Путину не удастся осуществить свои наполеоновские планы благодаря двум важным факторам
Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе. Коллаж "Сегодня"
Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе. Коллаж "Сегодня"

Россия снова начала бряцать оружием и пугать Украину и Запад новой войной, потому что стремится подорвать мир в Европе и взять реванш за поражение 30-летней давности.

Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Важно понять – сейчас речь идет не только про российскую агрессию против Украины. Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремиться в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась после окончания "холодной войны". Можно сказать – взять реванш за поражение, которое случилось 30 лет назад (когда распался СССР. – Ред.)", – сказал он.

Кулеба уверен, что России не удастся достичь этих целей благодаря двум факторам.

"Выдержке и силе Украины, а также силе скоординированной реакции мира. Украина вместе с партнерами укрепляет региональную безопасность и готовится в случае эскалации российской агрессии выступить единым фронтом", – подчеркнул глава МИД Украины.

Новый виток российской агрессии

  • Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что считает самой большой трагедией – распад СССР. Уже давно ходят разговоры, что Кремль вознамерился собрать земли бывших советских республик.
  • Бывший замгенсека НАТО, американский дипломат Роуз Геттемюллер тоже считает, что нынешняя агрессия РФ против Украины связана с тем, что Путин пытается "отмотать" назад СССР.
  • Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, говоря о возможном нападении РФ на Украину, отметил, что Кремль готовится, как Германия в 1939-м перед началом Втором мировой войны.
  • Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер накануне озвучил пять угроз Путина для Европы и Украины. Он назвал особенную для Кремля дату, когда Россия может напасть на Украину – 30 годовщина с начала распада СССР.

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