Кремль еще не решил. Резников раскрыл "наполеоновские планы" России

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Кремль еще не принял решения на вторжение России в Украину.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
"Готовность (России к вторжению) у них есть, но я оставляю позитивную надежду, что принятия решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", – сказал он.
Резников также объяснил, с чем связана военная активность России вблизи границ Украины.
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"Активность со стороны РФ направлена на несколько вещей: дестабилизация в середине Украины, дестабилизация в середине стран альянса НАТО и дестабилизация в середина стран Европейского Союза. В такой дестабилизации они будут искать прагматичный позитив", – сказал министр обороны.
Угроза нападения России
- И на западе, и в Украине активно обсуждают возможное нападение России в Украину. Так, например, Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, близкий к западным разведкам, пишет, мол, Путин собрался нападать на Украину в начале следующего года и даже уже определены три направления, откуда ударит Россия.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тоже озвучивал планы по нападению РФ на Украину и даже назвал возможные сроки.
- Тем временем в "Слуге народа" рассказали, что предложили союзники Украины на случай нападения Путина. Отмечается, что воевать за нашу страну никто не будет, но помощь Запад обещает.