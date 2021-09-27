Как будут увольнять Разумкова: вероятный сценарий

Над спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым нависла угроза отставки

Председатель Верховной Рады Украины / Фото: Верховная Рада

Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что публичная атака на спикера парламента Дмитрия Разумкова идет с одной целью – деморализовать его и заставить наконец самому написать соответствующее заявление. По словам Литвина, это было бы выгодно для тех, кто хочет отставки Разумкова.

Об это экс-спикер ВР заявил в интервью "Сегодня".

"Отрабатывается комбинированный сценарий. Но для меня очевидно: открытое выступление против Дмитрия Разумкова означает, что его будут пытаться добить. Но это еще будет полбеды (имею в виду, увольнение). Они потом будут делать все, чтобы умножить его политический рейтинг на ноль. Также найдутся поводы, чтобы показать: "Посмотрите, мы допустили огромную ошибку в этом человеке". Проще говоря, будут догонять. Это у нас научились делать очень хорошо",- сказал Литвин.

Что говорил Разумков об отставке?

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Спикер парламента заявлял, что не собирается уходить по собственному желанию.

"Я не собираюсь подавать в отставку. Если мы с вами говорим о том, может ли Верховная Рада принять соответствующее решение – так может. Для этого нужно 226 голосов, со сбором 150 подписей, потом отчет и голосование в стенах Верховной Рады. Я к этому готов, я об этом говорил давно. Если у депутатов есть желание сменить председателя Верховной Рады – это право Верховной Рады. Я точно всегда следовал закону, так и в этом случае я буду это делать", – сказал Дмитрий Разумков.

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Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Теперь дошло до того, что Разумкова могут не пригласить на съезд партии "Слуга народа" в Трускавце. Но если он туда таки попадет, то его там ждет неприятный разговор.

Читайте подробнее в нашем материале, что говорят "слуги народа" о возможной отставке спикера Рады и что думают о конфликте Разумкова с Арахамией.

Кроме того, уже даже в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.