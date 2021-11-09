Хочешь стать чиновником – сдай экзамен: Креминь о проверке на украинский язык

Самые сложные уровни в экзамене не сложнее вопросов школьной программы

Тарас Креминь рассказал, кому придется обязательно сдавать украинский язык. Коллаж "Сегодня"

Претенденты на должности на государственной службе должны обязательно сдать экзамен на знание украинского языка, вопросы в котором – на уровне школьной программы. Об этом сказал в интервью "Сегодня" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он отметил, что внешнее независимое оценивание (ВНО) убрало коррупционную составляющую для поступающих в высшие учебные заведения. Так же можно сделать и для желающих пойти на госслужбу.

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"Давайте посмотрим на экзамены чиновников, как на ВНО. Ничего страшного не будет, если в будущем сертификация будет касаться каждого. Я бы очень хотел, чтобы выпускники заведений профессионального высшего образования или университетов вместо зачета сдавали экзамен и получали такой сертификат. Это было бы современно, это было бы цивилизованно и позволяло бы каждому претенденту на должность иметь максимум возможностей для своей профессиональной и творческой реализации", – сказал Креминь.

При этом ему не известна информация, что, мол, из-за этого экзамена количество заявлений на госслужбу в десятки раз упало.

"Самые высокие уровни, предложенные в экзамене, не сложнее тех вопросов, которые содержатся в школьной программе. Поэтому каждый, кто хочет строить украинское государство, должен знать элементарные вещи", – резюмировал языковой омбудсмен.

Украинский язык защищен законом

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).

Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.

Большинство наказаний за нарушение закона – штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.

А с 16 июля 2021 вступили в силу части вторая и третья статьи языкового закона. Претенденты на госдолжности, а также лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдать экзамен и получить государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский отказался проверять свою грамотность – он не будет писать Всеукраинский радиодиктант национального единства.