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Готовится убийство Бутусова – Арестович озвучил план

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 ноября, 09:26
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Из журналиста хотят сделать сакральную жертву и его уже спланировали, как очередного Гонгадзе
Арестович (в кружочке) предупредил Бутусова о серьезно опасности. Коллаж "Сегодня"
Арестович (в кружочке) предупредил Бутусова о серьезно опасности. Коллаж "Сегодня"

Журналиста Юрия Бутусова могут попытаться ликвидировать после последних скандалов с президентом и странным фото с гаубицей – ему срочно нужно предоставить государственную охрану.

Об этом заявил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он считает, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву уже спланировали его как очередного Гонгадзе.

"Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это станет сигналом к началу массовых беспорядков с искренним возмущением граждан", – написал Арестович.

Советник главы ОПУ считает, что все это на фоне концентрации российских войск на границе может привести к печальным последствиям.

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"Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты, политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать. Я специально озвучил это, как возможный сценарий", – подчеркнул Арестович.

Скандал с Бутусовым

  • Сначала 26 ноября во время пресс-марафона Юрий Бутусов поскандалил с президентом Владимиром Зеленским. Он обвинял главу государства во лжи и срыве спецоперации по "вагнеровцам".
  • В ответ Зеленский обвинил журналиста в провокации на Донбассе, припомнив ему историю с первым ударом ВСУ по боевикам из "Байрактаров". Более, того, он обвинил его в сливе секретное информации операции по "вагнеровцам".
  • Также накануне Бутусов опубликовал в Сети видео, как он стреляет из гаубицы и сопровождает это словами, что огонь ведется якобы в сторону боевиков. Потом он оправдался, что видео старое и это было не на Донбассе, а на учениях ВСУ.
  • Вот только уже поздно – ГБР открыло уголовное производство. Его подозревают в том, что он своими действиями только помогает России оправдать свою агрессию и обвинить Украину в срыве Минских договоренностей.
  • Бутусов же заявляет, что его "прессуют" после спора с Зеленским, в том числе и с помощью правоохранителей. Он обещает подать в суд на президента.

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