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Гордон: После отставки Разумкова могут сделать президентскую республику

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 октября, 06:05
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Журналист объяснил, к чему может привести изменение формы правления в стране и пригрозил серьезными проблемами
На отставкой Разумкова (в кружочке) скандалы могут не закончится, предупредил Гордон. Коллаж "Сегодня"
На отставкой Разумкова (в кружочке) скандалы могут не закончится, предупредил Гордон. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал секретаря СНБО Алексея Данилова за слова о создании в Украине президентской формы правления, а не парламентско-президентской, как сейчас. Это может обернуться узурпацией власти.

Об этом он сказал в программе "Час Голованова" на телеканале Украина 24.

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"Какая в Украине может быть президентская республика? Это чистый путь к узурпации власти. Алексею Данилову украинское общество, на мой взгляд, должно сказать: прекратите делать эти провокационные заявления", – сказал он.

Гордон призвал Данилова и других политиков ни в коем случае не делать таких провокационных заявлений.

"У меня есть мысль, что теоретически после отставки Разумкова могут "наклонить" парламент, чтобы парламент внес изменения в Конституцию – у меня есть такая опасная мысль – для того, чтобы сделать президентскую республику. Я хочу сказать тем, кто думает об этом – у нас это не "прокатит", это Украина. И не таких меняли (ответил не реплику ведущего, что "снесли" Януковича). Закончится все дело плохо. Поэтому к политикам, таким как Данилов, я хотел бы обратиться и сказать: прекратите делать провокационные заявления", – резюмировал журналист.

Парламентско-президентская республика

  • Дискуссии о переходе от парламентско-президентской к парламентской республике (или наоборот – к президентско-парламентской) в Украине идут со времен Леонида Кучмы и активизируются, как правило, во время выборов президента.
  • Парламентско-президентская республика, такая как Украина, предусматривает избрание президента народом (в отличие от парламентской, где этим занимается, собственно, парламент). Президент имеет право распустить парламент, а парламент – устранить президента в порядке импичмента. Парламент и президент обладают правом законодательной инициативы, а последний – еще и правом вето. Правительство несет ответственность только перед парламентом и тому подобное.
  • В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вопрос изменения формы правления нужно решать на референдуме.

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