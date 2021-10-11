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Фантастическое хамство и высокомерие: в РФ "разнесли" Медведева за слова об Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 октября, 14:22
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Леонида Гозмана поразило поведение Медведева в отношении руководства Украины и украинского народа
Медведев опозорился статьей об Украине. Коллаж "Сегодня"
Медведев опозорился статьей об Украине. Коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман раскритиковал статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине и назвал его высказывания хамством и высокомерием.

Об этом он сказал эфире радиостанции Эхо Москвы.

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Медведев в своей статье написал, мол, с украинским руководством не о чем говорить.

"Он говорит о том, что не надо надеяться, что что-то изменится. Ничего не изменится, потому что наше руководство не заинтересовано в снижении напряженности между Россией и Украиной. Дальше игнорируется реальность. Будучи одним из высших чиновников России, он говорит о российско-украинских отношениях и не упоминает слова "Крым", слова "Донбасс" … Ты про это скажи, там больше десяти тысяч человек убиты, там вообще много чего произошло, и ты это игнорируешь", – сказал Гозман.

Также его поразило поведение Медведева в отношении руководства Украины и украинского народа.

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"И потом, конечно, хамство и имперское высокомерие автора этого текста фантастическое: это оскорбление высшим руководителям Украины, в том числе президенту Украины, оскорбление украинскому народу, мне кажется. После этой статьи к нам будут относиться еще хуже, чем до нее. Так в 19 или 18 веке разговаривали с какой-нибудь колонией, что "вы там дикари и ничего не понимаете", – подчеркнул российский оппозиционер.

Что известно о Медведеве

  • Дмитрий Анатольевич Медведев — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Председатель партии "Единая Россия" с 26 мая 2012 года.
  • 15 сентября 2016 года Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное предполагаемой даче Медведева — старинной усадьбе Миловка в городе Плес. Он первым собрал факты коррупции, связанные с экс-президентом России. Эти факты легли в основу документального фильма "Он вам не Димон".
  • Довольно быстро рейтинг фильма "Он вам не Димон" вырвался до уровня "Форреста Гампа" и "Зеленой мили".
  • При этом ведущие сетевые корпорации постоянно удаляют аккаунты, связанные с оппозиционером. Например, корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play в первый день выборов в России.

Напомним, в 2020 году Медведев пожаловался, что Украина помешала России избавиться от санкций.

А потом отметился новым скандальным заявлением, мол, украинцы должны смириться с потерей Крыма. В ответ в Украине ему дали дельный совет.

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