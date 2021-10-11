Фантастическое хамство и высокомерие: в РФ "разнесли" Медведева за слова об Украине

Леонида Гозмана поразило поведение Медведева в отношении руководства Украины и украинского народа

Медведев опозорился статьей об Украине. Коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман раскритиковал статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине и назвал его высказывания хамством и высокомерием.

Об этом он сказал эфире радиостанции Эхо Москвы.

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Медведев в своей статье написал, мол, с украинским руководством не о чем говорить.

"Он говорит о том, что не надо надеяться, что что-то изменится. Ничего не изменится, потому что наше руководство не заинтересовано в снижении напряженности между Россией и Украиной. Дальше игнорируется реальность. Будучи одним из высших чиновников России, он говорит о российско-украинских отношениях и не упоминает слова "Крым", слова "Донбасс" … Ты про это скажи, там больше десяти тысяч человек убиты, там вообще много чего произошло, и ты это игнорируешь", – сказал Гозман.

Также его поразило поведение Медведева в отношении руководства Украины и украинского народа.

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"И потом, конечно, хамство и имперское высокомерие автора этого текста фантастическое: это оскорбление высшим руководителям Украины, в том числе президенту Украины, оскорбление украинскому народу, мне кажется. После этой статьи к нам будут относиться еще хуже, чем до нее. Так в 19 или 18 веке разговаривали с какой-нибудь колонией, что "вы там дикари и ничего не понимаете", – подчеркнул российский оппозиционер.

Что известно о Медведеве

Дмитрий Анатольевич Медведев — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Председатель партии "Единая Россия" с 26 мая 2012 года.

15 сентября 2016 года Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное предполагаемой даче Медведева — старинной усадьбе Миловка в городе Плес. Он первым собрал факты коррупции, связанные с экс-президентом России. Эти факты легли в основу документального фильма "Он вам не Димон".

Довольно быстро рейтинг фильма "Он вам не Димон" вырвался до уровня "Форреста Гампа" и "Зеленой мили".

При этом ведущие сетевые корпорации постоянно удаляют аккаунты, связанные с оппозиционером. Например, корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play в первый день выборов в России.

Напомним, в 2020 году Медведев пожаловался, что Украина помешала России избавиться от санкций.

А потом отметился новым скандальным заявлением, мол, украинцы должны смириться с потерей Крыма. В ответ в Украине ему дали дельный совет.