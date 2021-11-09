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"Это позор": депутатов просят наказать за русский язык в Раде

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
9 ноября, 09:48
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Тарас Креминь в шоке от депутатов и чиновников, которые не знаю государственный язык
От депутатов требуется знание украинского языка. Коллаж "Сегодня"
От депутатов требуется знание украинского языка. Коллаж "Сегодня"

Руководство парламента должно запрещать выступать депутатам в сессионном зале на русском языке, или вообще временно выгнать русскоговорящих из Верохвной Рады. Об этом сказал в интервью "Сегодня" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Сегодня это позорно – быть чиновником, депутатом и не знать государственный язык. Скажу даже больше: это признак хамства, бескультурья и неуважения к Украине и украинскому народу", – сказал он.

Языковой омбудсмен отметил, что ему поступило только в этом году около 3000 обращений, и они в том числе касаются чиновников. При этом он напомнил, что, согласно Регламенту Верховной Рады, закону "О статусе народного депутата Украины", а также языковому закону определено, что каждый народный депутат должен владеть государственным языком и использовать его во время публичных мероприятий.

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"Председательствует во время пленарных заседаний спикер. Я с уважением отношусь к уроженцу Тернопольщины Руслану Стефанчуку, он доктор юридических наук, профессионал в области конституционного права, и кому, как не ему, знать, как бороться с нарушителями языкового законодательства. Как минимум – это не разрешать таким депутатам выступать с трибуны. Как максимум – предупреждение и ограничение в работе, в участии в пленарных заседаниях парламента. Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон", – сказал Креминь.

Украинский язык защищен законом

  • В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).
  • Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.
  • Большинство наказаний за нарушение закона — штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский отказался проверять свою грамотность – он не будет писать Всеукраинский радиодиктант национального единства.

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